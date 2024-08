Pilar Alegría, sobre la lesión de Carolina Marín: "Qué injusticia, qué dolor"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha destacado la "injusticia" y el "dolor" que supone la lesión de la jugadora española de bádminton Carolina Marín en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París, y ha deseado que no sea "tan grave" como parece, además de afirmar que van a "ayudar" a la onubense en lo que necesite.

"Los gritos de dolor y los gestos te llevan a pensar que es posible que esto sea mucho más serio. Qué injusticia, qué dolor. Sobre todo, espero que no sea grave para ella, más allá de la pérdida de la medalla, porque efectivamente yo creo que teníamos en la mano la medalla de oro", señaló Alegría al micrófono de la cadena COPE.

La ministra se encontraba en el pabellón Porte de la Chapelle de la capital francesa junto al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, presenciando el partido de la andaluza contra la china He Bing Jiao, cuando Marín, que dominaba el partido 21-14 y 10-6, se fue al suelo echándose la mano a la rodilla. Trató de continuar, pero tras dos juegos confirmó su retirada entre lágrimas.

Por otra parte, Alegría aseguró que todavía no ha podido hablar con ella y que, además, no cree que sea el momento. "No hemos podido entrar, porque creo que ahora es el momento para que esté con la familia, con el fisio, con su entrenador, con su equipo más próximo. Vamos a esperar que pasen unos días. Hay que estar con los deportistas antes y durante, pero sobre todo también después", indicó.

"Lo primero, lo que todo el mundo queremos, es desear que no sea grave la lesión que haya podido tener Carolina. Después de todas estas alegrías que nos ha dado, veremos cómo podemos ayudar a una magnífica deportista, de las más grandes, como es Carolina Marín", finalizó.