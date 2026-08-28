La precandidatura olímpica de Colonia-Rin-Ruhr busca el récord mundial de 17,6 millones de entradas a la venta

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DÜSSELDORF (ALEMANIA), 28 Ago. (dpa/EP) -

La precandidatura alemana de Colonia-Rin-Ruhr para organizar unos futuros Juegos Olímpicos y Paralímpicos apunta a establecer en 17,6 millones un nuevo récord mundial de entradas a la venta, según sus propias previsiones.

Entre la propuesta de Colonia-Rin-Ruhr, la de Múnich y la de Berlín, la Confederación Deportiva Olímpica Alemana (DOSB) elegirá el próximo mes cuál será su candidatura para optar a acoger los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 2036, del 2040 o del 2044.

"Con Colonia-Rin-Ruhr serían los Juegos más grandes de todos los tiempos. Se venderían 17,6 millones de entradas: alrededor de 3,5 millones más que las previstas en nuestros planes iniciales y más que en cualquier otro Juego Olímpico o Paralímpico anterior", dijo este viernes el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst.

"Es un récord mundial. Ninguna otra candidatura podría alcanzar esa cifra, ni siquiera a nivel internacional. Eso coloca a Colonia-Rin-Ruhr muy por delante de París 2024, Los Ángeles 2028 o Londres 2012", agregó Wüst.

La precandidatura de Colonia contempla distribuir las competencias por distintos puntos del estado más poblado de Alemania. Wüst hizo estas declaraciones en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, habitual estadio del FC Schalke 04, que se transformaría en una piscina con capacidad para 60.000 espectadores si los JJ.OO. y los JJ.PP. se hiciesen en su región.

Catar e India se encuentran entre los otros posibles candidatos internacionales para competir con una candidatura de Alemania, independientemente de cuál sea elegida el próximo 26 de septiembre.

Para los próximos JJ.OO. y los JJ.PP. de Los Ángeles 2028 está previsto que salgan a la venta 14 millones de entradas, mientras que en la edición de París 2024 se pusieron a la venta 12,8 millones.