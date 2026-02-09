Pueyo, Sellés y Colell, con "muchas ganas y muy ilusionados" de debutar en el esquí de fondo en los Juegos

Archivo - El esquiador español Jaume Pueyo durante una competición - Europa Press/Contacto/Maxim Thore - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell, los tres españoles que se han clasificado en el esquí de fondo para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), están con "muchas ganas" y "muy ilusionados" de cara a entrar este martes en competición con la disputa de la prueba de Sprint Clásico en un circuito que conocen bien y dispuestos a aprovechar una oportunidad para la que han "trabajado muchísimo".

"Estamos bien, llevamos aquí ya desde el día 3. Hemos analizado ya la pista bastantes veces, ya hemos competido aquí y estamos con muchas ganas. Ya hemos afinado todos los detalles que había que afinar, así que muchas ganas", expresó Pueyo, el más veterano de los tres españoles al competir en sus segundos Juegos tras los de 2022, en una rueda de prensa telemática.

En este sentido, Sellés admitió que están "muy bien" y "ya muy ilusionados". "Tenemos muchas ganas ya de estar en la línea de salida y vamos a darlo todo. Nos sabemos el circuito a la perfección ya que llevamos todo el año entrenando para esto y estamos seguros que va a salir superbién", remarcó.

"Llevamos aquí ya bastantes días y también hemos competido en este circuito este año en la Copa del Mundo, o sea que ya nos lo sabemos bastante bien y a ver qué sale. Nos centramos básicamente en mejorar lo que podemos mejorar", puntualizó por su parte Colell.

Sellés reconoció que para los tres era "un orgullo" poder competir en los Juegos Olímpicos pese a las dificultades para la práctica de los deportes invernales en España. "Todo este trabajo no lo hemos hecho solos, mucha gente nos ha apoyado durante este camino, empezando por los clubes en los que empezamos, luego la federación catalana y ahora el equipo nacional. Sabemos perfectamente que hemos trabajado muchísimo para estar aquí, creo que no nos lo merecemos como nadie y vamos a por todo", se sinceró.

Además, deben competir con naciones muy potentes en este deporte como Noruega, algo que para Pueyo resulta "muy sencillo" y centrándose sobre todo en "aumentar el rendimiento" y en "confiar en el camino". "Como no tenemos estas infraestructuras de los países más de Escandinavia, sí que en invierno viajamos bastante por el centro y el norte de Europa para competir en pistas de la Copa del Mundo", apuntó.

"Cuando estamos en casa tenemos la suerte de tener nieve y ahora hay mucha, así que esquiamos también bien. Y en verano lo que sí que hacemos bastante también es ir a túneles y al final las horas de nieve son las mismas. Gracias a la federación que nos apoya muchísimo, podemos entrenar para alcanzar estas supernaciones", agregó al respecto.

Bernat Sellés recordó "las inversiones" y que otros países "apuestan más por este deporte y por la gente joven". "Creo que es más fácil que haya mucho volumen de gente y aquí los clubes son de poca gente y no tienen los mismos recursos y no hay las mismas condiciones climáticas. Todo es una bola que hace que cueste un poco más, pero aún así creo que cuando llegas a un buen nivel y con las ayudas de la federación y los entrenadores, podemos llegar al mismo nivel perfectamente", remarcó.

Pueyo celebró también que en su segunda experiencia olímpica puedan disfrutar de la presencia del público. "Hay más ambiente y no hay tantas restricciones con el COVID porque me acuerdo que en los otros Juegos nos teníamos que hacer controles y era un poco estresante para el cuerpo tener que levantarse y hacerte un control. Aquí ya se respira más ambiente olímpico y que haya casi 15.000 personas animando va a estar mucho mejor", expresó.

ELOGIOS A KLAEBO

Los tres opinaron de una de las estrellas de este deporte, el noruego Johannes Klaebo, que busca en la cita convertirse en el deportista con más oros olímpicos invernales. "Creo que es el mejor esquiando, el más eficiente, el que clava todas las curvas y todos los sectores. Y luego, obviamente, genéticamente tiene que ser un talento, y el conjunto de estas dos cosas hace que sea superbueno y muy superior a los demás. Para mí es un referente a nivel técnico, me encanta", admitió Pueyo.

Sellés no olvida que ha coincidido "poco" con el nórdico porque este se encuentra "en el final de su trayectoria deportiva". "Verle esquiar lo disfrutas porque es una persona tan fina esquiando. Ojalá algún día poder llegar a esquiar la mitad de bien que él", confesó. "Creemos que todo lo que hace, lo intenta hacer lo más perfecto que puede, como comer, dormir, es el que más duerme, el que come mejor. Nosotros también lo intentamos, pero él lo debe llevar a un extremo inhumano", resaltó Culell.

Y los tres españoles coinciden en ser de La Seu d'Urgell. "No sé qué tiene, supongo que los clubes están bastante cerca y en el instituto teníamos como un tutor y nos daban como ayudas para poder compaginar estudios y el esquí y el piragüismo. Creo que es un poco la cultura del deporte que hay en ese pueblo y eso hace más fácil que salgan deportistas buenos", consideró Pueyo.

"Creo que La Seu es un núcleo importante en el deporte y nosotros nos conocemos desde bien pequeños, hemos ido al mismo instituto, hemos hecho el Bachillerato juntos, aunque somos de diferentes edades. Los tres nos hemos encontrado en la misma situación, entrando más o menos en la misma edad a la Federación Catalana y con los clubes desde muy jovencitos", declaró Sellés.