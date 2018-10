Queralt Castellet: "El diploma está bien, pero no era el objetivo"

Publicado 13/02/2018 9:59:48 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La snowboarder española Queralt Castellet no ocultó su decepción pese a lograr el diploma olímpico, con el séptimo puesto, en la final de halfpipe en los Juegos de PyeongChang, disputada en el Phoenix Snowpark, porque, según ella, "no era el objetivo" con el que llegó a Corea del Sur sino intentar luchar por su primera medalla en sus cuartos Juegos.

"He arriesgado todo en la tercera, tenía la ronda, pero no ha salido. Yo venía aquí a planchar la ronda con la que me he caído y por tanto no lo he conseguido así que el diploma está bien pero no era el objetivo", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

La rider de Sabadell lamentó la caída que sufrió haciendo el 'backside' 9 en los entrenamientos de primera hora de la mañana, y dijo que ese percance le ha "condicionado". "He asegurado en la primera ronda y en la segunda, he sacado un 1.000 y en la tercera me he atrevido con el backside 9 que sí ha salido bien y he pensado que ya lo tenía. Pero para el 'front side' 1.000 en la parte baja del pipe venía con velocidad y he dado demasiado impulso al inicio del salto y me he ido al plano con una mala recepción y eso me ha perjudicado", analizó.

No obstante, la snowboarder catalana ha conseguido su mejor resultado en unos Juegos al ser séptima, con una puntuación de 67.75 en su segunda ronda. Con este resultado, Castellet iguala la mejor posición que logró la delegación española en deportes de nieve en los Juegos de Sochi'14, en los que Lucas Eguibar concluyó también séptimo en snowboardcross.

La 4 veces olímpica acabó la 26 en Torino'06, fue duodécima en Vancouver'10 y undécima, en Sochi'14. La ganadora ha sido la joven estadounidense Chloe Kim, de 17 años, con una puntuación de 93.75 que en la tercera ronda se ha atrevido a mejorar con una valoración de los jueces de 98.25. La plata fue para la china Jiayu Liu, con 89.75, y el bronce, para la también estadounidense Arielle Gold, con 85.75.

Los próximos españoles en competir serán los snowboarder Lucas Eguibar, Regino Hernández y Laro Herrero, que ya se han entrenado en el trazado del Phoenix Park con muy buenas sensaciones. Disputarán la ronda de emparejamientos y las posibles rondas finales este jueves 15 de febrero.