Samaranch: "Traer los Juegos a España debe ser una prioridad"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El miembro español del Comité Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch Salisachs afirmó este jueves que traer los Juegos Olímpicos a España "debe ser una prioridad para todos", en la primera edición de PRO Foro Industria y Deporte organizado por 2Playbook y diario As.

"No hay dicotomía entre Juegos y hospitales. Si hay Juegos habrá más de todo. En Barcelona sucedió. Por tanto, unos Juegos en Madrid o Barcelona darían beneficios. Debemos hacer ver a la opinión pública que es una buena idea desde el punto de vista de la economía organizarlos. Traer los Juegos a España debería ser una prioridad para todos", comentó Samaranch Salisachs.

En una mesa redonda para analizar el deporte como motor económico y social, Juan Antonio Samaranch participó junto a Mercedes Coghen, directora Spain Sport Global; y Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso.

"Con los nuevos paradigmas hoy en día, y desde hace ya varias ediciones, las sedes olímpicas tienen una cuenta de resultados positiva. Organizar unos Juegos no debe llegar a una inversión de 4.000 de euros de los cuales la mitad la aporta el COI mediante sus programas, espónsor y derechos televisivos. Mil millones deben venir de la venta de entradas y otros 1.000 del patrocinio local. Es decir, no puede salir una cuenta negativa. Eso sí, hay otros presupuestos que no son cosa nuestra y que son decisión de las ciudades y ajeno a los propios Juegos Olímpicos. No es un coste de los Juegos", explicó.

Los Juegos Olímpicos son, según él, la "cúspide de la pirámide", pero para el miembro del COI el deporte de base es el pilar. "Los eventos pequeños se pueden beneficiar ahora de los grandes eventos tecnológicos. No todo tiene que ser traer grandes eventos, las ciudades pueden beneficiarse de organizar certámenes de jóvenes, de mayores, de deportes menos mayoritarios", subrayó.

En este sentido, la campeona olímpica en hockey hierba en Barcelona'92 Mercedes Coghen destacó que el nombramiento de Madrid como Capital Mundial del Deporte va a ser un "espaldarazo" para la capital de España. "Estamos ayudando a Murcia para que ese sol y playa con el que se les relaciona se una a eventos deportivos y pueda traer rentabilidad promoviendo eventos deportivos usando esos factores", indicó Coghen.

Samaranch no se mostró partidario de que los Juegos se repartan en varias sedes. "Dispersar unos Juegos completamente no va a suceder. La Villa Olímpica es el centro de los valores olímpicos y todos los deportistas deben compartir esa idea en un mismo sitio. Otra cosa es no hacer construir una instalación que no exista y que va a suponer un enorme coste. Sí compartir eventos, pero no dispersión total", dijo.

Por último, el miembro del COI confía en que Tokyo 2020 pueda ser el símbolo de que la Humanidad está más cerca de superar la pandemia de la COVID-19. "Estamos convencidos de que, pese a las restricciones, serán unos grandes Juegos Olímpicos y esperamos un gran espectáculo. Ojalá cuando se clausuren hayan sido ese faro", confió.