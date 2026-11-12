Samsung lleva tecnología móvil y programas para deportistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. - SAMSUNG

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics, socio olímpico y paralímpico mundial, ha llevado su tecnología Galaxy y diversas actividades centradas en los deportistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, que se celebra hasta este 13 de noviembre y ha reunido a más de 2.700 jóvenes atletas de 207 países en 25 disciplinas.

La vicepresidenta ejecutiva y directora del Global Brand Center de Samsung, Stephanie Choi, ha explicado que estos juegos, el primer evento olímpico de cualquier categoría disputado en el continente africano, combinan la competición, las relaciones personales y el crecimiento individual de los participantes.

En este sentido, ha asegurado que el compromiso de la compañía consiste en acercar el evento a más personas y enriquecer la experiencia de los deportistas mediante innovaciones útiles y programas diseñados según sus necesidades.

Entre las novedades técnicas, la empresa ha incorporado por primera vez en esta competición juvenil dispositivos Galaxy S26 Ultra a las retransmisiones de skateboarding y taekwondo para captar primeros planos y perspectivas verticales que complementan la producción tradicional.

Asimismo, la compañía ha estrenado en esta edición la iniciativa 'Olympic Victory Selfie', que permite a los medallistas inmortalizar y compartir sus momentos de triunfo durante las ceremonias de entrega de medallas con terminales Galaxy Z Flip7 Olympic Edition.

Dentro de la Villa Olímpica de la Juventud, Samsung ha habilitado el espacio 'Samsung Open Station', inspirado en el entorno costero de Dakar, para que los competidores puedan descansar, relacionarse y participar en actividades interactivas.

Este recinto incluye propuestas como 'Victory Talk' para grabar vídeos breves, 'Victory Wall' para crear carteles personalizados, 'Victory Photo Zone' para recrear el podio, una sala comunitaria con un videojuego inspirado en la sede y la sesión de mentoría 'Beyond the Medal', impartida por deportistas olímpicos y referentes del Comité Olímpico Internacional (COI).

De forma paralela, la compañía ha extendido su presencia a las comunidades locales de Senegal mediante campañas de publicidad exterior, iniciativas en medios locales, canales digitales, ofertas en tiendas y un programa de pines coleccionables.

Estas acciones completan una trayectoria de apoyo al Movimiento Olímpico que se remonta a los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano 1998, se extiende hasta Los Ángeles 2028 y acompaña a los Juegos Olímpicos de la Juventud desde su primera edición en Singapur en 2010.