Santi Aldama: "Estamos con mucha confianza"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español Santi Aldama aseguró tras ganar al Líbano (59-104) en el primer partido del Preolímpico de baloncesto masculino de Valencia, con 17 puntos en su haber y siendo el mejor en los de Sergio Scariolo, que el equipo está "con mucha confianza" y dispuesto a llegar con su estilo a Paris 2024.

"Creo que estamos con mucha confianza, yo creo que confiando en el trabajo que hemos puesto, que al final ha sido una concentración más corta de lo habitual, pero creo que confiando el uno en el otro, y como te digo, jugando el baloncesto que nos representa", aseguró tras el partido a La 1.

Para Aldama, los primeros partidos de un Preolímpico "siempre son un poco complicados". "Creo que en cuanto a concentración hemos estado muy bien desde el principio. Ahora tampoco tenemos mucho tiempo, tenemos que dormir y mañana otra ocasión más", apuntó, de cara al duelo ante Angola que cierra la fase de grupos.

Además, el canario se mostró encantado de las muestras de apoyo que recibió de parte de la afición española en Valencia. "Al final no he jugado tantos partidos aquí en España y siempre que puedo la verdad es que me hace muchísima ilusión y la gente me trata súper bien", reconoció el pívot de los Memphis Grizzlies.

De cara a Angola, pidió salir con la misma intensidad. "Los jugadores de Angola son muy grandes físicamente, muy fuertes, tienen algunos jugadores que están muy bien. En estos torneos cada partido cuenta, y yo creo que mañana tenemos que salir desde el principio a tope otra vez porque hay que jugar los 40 minutos", avisó.

"Todavía no sé nada, se le veía con buenos ánimos, a ver si lo sabemos pronto pero bueno, le esperamos de vuelta", comentó sobre la posible lesión de Juancho Hernangómez, que apenas pudo jugar 8 minutos frente al Líbano.