Saúl Craviotto presenta el documental 'La ruta del primer kayak': "Me vino muy bien, lo necesitaba sin saberlo"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piragüista español Saúl Craviotto presentó este martes, junto a la marca de relojes Seiko, el documental 'La ruta del primer kayak', una aventura en la que el deportista olímpico español más laureado viajó a Groenlandia a descubrir los orígenes de su deporte, una aventura que le vino "muy bien a nivel mental" y que, "sin saberlo, necesitaba" al pillarle en una época con "ansiedad y nervios".

"Me gustan los retos, me gusta la aventura. Después de cada gran competición intento buscar retos, viajes. Después de París surgió la posibilidad con Seiko de ir a Groenlandia, siempre he tenido ese runrún de ir al origen del piragüismo", desveló el deportista barcelonés en un acto celebrado en Roman Brands House en Madrid.

El deportista olímpico más laureado de España, con seis medallas en Juegos, se lanzó a este viaje de cinco días en Groenlandia para descubrir los orígenes de su deporte. En esta pieza inédita, que se lanzará este miércoles en las redes sociales de Seiko, Craviotto conoció cómo vivían los primeros kayakistas hace más de 4.000 años.

El deportista afincado en Gijón se adentró en la cultura 'inuit', exploró glaciales y paisajes únicos y navegó entre imponentes icebergs, en una experiencia en la que se reencontró con su esencia. "Físicamente hubo que hacer algún esfuerzo. A nivel mental me vino muy bien. Sin saberlo, lo necesitaba", reveló.

"Me pilló en una etapa en la que estaba muy expuesto, incluso con ansiedad y nervios. Estar cinco días sin teléfono móvil, esa paz, me hizo poner los pies en el suelo y conectar conmigo mismo otra vez. Todos vamos con estrés, muy agitados, y este viaje me ha ayudado a conectar, porque siempre queremos más, pero a veces hay que bajar un peldaño", explicó.

Craviotto ha comprendido "otra forma de entender el kayak". "Yo siempre estoy rodeado de tecnología, y ellos hacen kayak para sobrevivir. Pero la finalidad es un poco la misma, yo intento ser el más rápido, ellos para cazar focas y yo para cazar becas, que a veces son escurridizas. La esencia y las herramientas son las mismas", bromeó.

"He pasado más frío en España alguna vez. En el agua navegando, incluso, pasé bastante calor", relató. "No había ruido, solo el de la proa del kayak rompiendo el hielo y la pala, era un silencio mágico, muy bonito", recordó.

Y es que a Craviotto, Groenlandia le sorprendió para bien. "Fue más de lo que pensé. Es la isla más grande del mundo y tiene los habitantes de Aranjuez. Fue espectacular. Me recordó a Asturias, parecían los Lagos de Covadonga", comparó, antes de valorar la situación actual con la isla que pertenece a Dinamarca y que Estados Unidos buscaría sumar a su territorio.

"No entro en geopolítica, se me escapa. Pero, como ciudadano del mundo, quedan pocas zonas vírgenes como esa, por no decir ninguna. Espero que el ser humano no meta sus zarpas y lo estropee, que se respete y siga intacta", deseó.

Además, se alejó de las expectativas que genera su futura presencia en los Juegos de Los Ángeles en 2028. "Mis retos ya no son a largo plazo, ya veremos, pronto veremos", defendió un Craviotto que lleva pensando en su retirada "mucho tiempo". "Hay que tener esa red de seguridad ante el precipito de la retirada. Aprobé la oposición (de Policía) y no me he estancado, tengo un Plan B para el día después y poder llevar tu carrera con más determinación, sin agobiarte", explicó.

Por su parte, la manager de marca de Seiko, Tomomi Sato, comentó que este documental, que se grabó el pasado mes de mayo, se realizó coincidiendo con el 60 aniversario del Divers Seiko. "En esos 60 años hemos luchado para mejorar esos relojes, resistencia al agua, precisión, golpes...", señaló.

"La filosofía de marca es siempre ir avanzando, sin conformarnos. Esto lo compartimos con Saúl. Este proyecto nos encantó, queríamos ver a un Saúl diferente, fuera de ese entorno de siempre", concluyó.