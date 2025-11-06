El TAS recibe el recurso ruso contra su veto en pruebas clasificatorias para los Juegos de Invierno de 2026

BERLÍN, 6 Nov. (dpa/EP) -

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha recibido este jueves un recurso de la Federación Rusa de Esquí (RSA) contra la exclusión de sus deportistas en pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2026 en Milán y Cortina d'Ampezzo.

Así, el TAS confirmó la recepción de dicho recurso presentado un día antes por la RSA para impugnar esa medida adoptada en octubre por la Federación Internacional de Esquí (FIS). La apelación también procede de 12 deportistas rusos y de su Comité Paralímpico nacional.

No en vano, la FIS decidió que los deportistas rusos y bielorrusos no pueden competir como neutrales a título individual en los eventos clasificatorios para esos Juegos que se celebrarán en febrero. Todo ello a raíz de las sanciones a Rusia y países aliados en su invasión a Ucrania.

El Comité Olímpico Internacional (COI) sí permite que los deportistas de Rusia y de Bielorrusia compitan como neutrales individualmente, como ocurrió en los Juegos de París 2024, pero deja en manos de cada federación internacional la decisión hacer lo mismo en sus pruebas clasificatorias.

La FIS, organismo rector mundial del esquí alpino, el salto de esquí, el esquí de fondo y la combinada nórdica, decidió no hacerlo. El contexto para su veto sigue siendo la guerra rusa contra Ucrania, prolongada más de tres años y que ha contado con la asistencia del Ejército de Bielorrusia.