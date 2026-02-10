Tomàs Guarino se queda sin final de patinaje en Milán-Cortina tras ser vigesimoquinto en el programa corto

Tomàs Guarino, durante los JJ.OO. de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. - Europa Press/Contacto/Mickael Chavet

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El español Tomàs Llorenç Guarino ha sido este martes vigesimoquinto en el programa corto del patinaje artístico sobre hielo durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se están celebrando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), y debido a ello se ha quedado sin pasar a la final del programa libre que se disputará el próximo viernes.

En el Milano Ice Skating Arena, dentro del Unipol Forum de Assago, el catalán integró el primero de los cinco grupos de patinadores. Tras haber solucionado el problema con los derechos de autor para realizar su rutina habitual de esta temporada, Guarino salió a la pista vestido igual que Stuart, Kevin y Bob, protagonistas de la película 'Los Minions' (2015),

Aunque el catalán enganchó al público, pronto tuvo que afinar porque no fluyó en su triple 'axel'. Luego realizó un triple 'flip' con filo poco claro y, tras una combinación de pies en nivel 4, enlazó triple 'lutz' con triple 'toeloop'. Para el desenlace, hizo más piruetas en nivel 4, una secuencia de pasos en nivel 3 y un vuelo hacia girar sentado en nivel 4.

Así, su puntuación de elementos técnicos fue 34,25 y su puntuación de componentes factorizados fue 35,55, para 69,80 puntos en total. Conforme avanzaba la competición en el pabellón milanés, pocos oponentes fallaban y Guarino iba siendo rebasado por la mayoría en la tabla clasificatoria.

El líder fue el estadounidense Ilia Malinin, quien con 108,16 puntos terminó por delante del japonés Yuma Kagiyama (103,07) y el francés Adam Siao Him Fa (102,55). De los 29 competidores, los 24 mejores se metían en el programa libre, así que Guarino rozó sin premio el billete de finalista.