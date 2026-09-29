Uribes recibe a la selección española de natación paralímpica por sus éxitos en el Europeo de Turquía

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha recibido a la selección española de natación paralímpica por sus éxitos en el Europeo de Turquía de 2026. - KALA MADRIZ

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha recibido este martes a una representación de la selección española de natación paralímpica, después de su destacada participación en el Campeonato de Europa disputado en Kocaeli (Turquía), en el que ganó 46 medallas.

La delegación española estuvo integrada por 44 nadadores, pertenecientes a las federaciones españolas de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), de Deportes para Ciegos (FEDC) y de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), que consiguieron nueve oros, 17 platas y 20 bronces en la cita continental, celebrada del 7 al 12 de septiembre.

"Vuestros éxitos deportivos no son casualidad. Tienen que ver con vuestro talento, con el trabajo de las federaciones y con el acompañamiento e impulso del Comité Paralímpico Español", ha afirmado Rodríguez Uribes.

Al encuentro, que ha servido para reconocer el esfuerzo y los resultados del conjunto de la selección española, también han asistido el director general del Comité Paralímpico Español (CPE), Francisco Botía, y el presidente de la FEDDF, Enrique Álvarez, además de una nutrida representación de deportistas y técnicos.

HOMENAJE A PERALES: "ME SIENTO UNA PRIVILEGIADA"

El momento más simbólico ha sido el homenaje a Teresa Perales por haber alcanzado las 100 medallas internacionales durante el reciente Campeonato de Europa.

La nadadora aragonesa cerró su participación en Turquía con cinco podios (un oro, tres platas y un bronce), que redondean un palmarés excelso. No en vano, su centenar de preseas se distribuye entre 28 medallas en Juegos Paralímpicos, 23 en Campeonatos del Mundo y 49 en Campeonatos de Europa.

"Me siento una privilegiada, como muchos de los deportistas que estamos aquí, por tener la oportunidad de entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, de vivir en la residencia deportiva y de convivir con deportistas de otras disciplinas, con o sin discapacidad, que deseamos conseguir lo mejor para nuestro país", aseguró Teresa Perales.

Más allá del hito de Teresa Perales, el Campeonato de Europa de Kocaeli confirmó el extraordinario nivel de la natación paralímpica española, en la que sobresalieron las actuaciones de Tasy Dmytriv y Nahia Zudaire, con seis medallas.

Además, la delegación española mejoró el resultado obtenido en la anterior edición del Campeonato de Europa, disputada en Madeira (Portugal) en 2024, cuando España conquistó 39 medallas.

"España ha sido la cuarta mejor selección europea, lo que indica que estamos en una posición privilegiada. Por supuesto, sobresale la figura de Teresa Perales y sus 100 medallas internacionales, pero también se están consolidando nadadores jóvenes que llegan desde la base. Eso no solo significa que nuestro país cuenta con grandes figuras, sino que existe relevo", reflexionó Enrique Álvarez.

En la misma línea, Francisco Botía ha destacado el trabajo que el Comité Paralímpico Español realiza en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas españolas y los patrocinadores privados para detectar talento y acompañar a los deportistas en su camino a la élite. "Es una fórmula que en la natación funciona, con la Liga AXA, y que vamos a seguir explorando", ha apuntado.