Víctor González: "Estoy en el grupo de los que pueden conseguir una medalla"

El 'rider' español Víctor González avisó de que está "con ganas" de disputar sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno en Pyeongchang y cree que estará "en el grupo de los que pueden conseguir una medalla" pese a los rivales de otros países que "invierten mucho dinero en deporte paralímpico" y que no es el caso de España.

"Estoy con ganas, creo que estoy en el grupo de los que pueden conseguir una medalla porque en unos Juegos puede pasar de todo, y ojalá consiga esa medalla, no para mí, sino para toda la gente que me ha ayudado en este proceso", destacó el ovetense en una entrevista concedida a Europa Press.

En ese sentido, 'Vic' detalló como alcanzó los Juegos y las pocas ayudas que reciben en España los deportistas paralímpicos. "Los afronto con ilusión y orgullo de haberlo conseguido porque las pruebas de clasificación fueron muy duras. Tuve que estar entre los ochos primeros del mundo, me costó hasta el punto de que fui octavo", explicó.

"Lo he conseguido por los pelos porque hay mucha competencia y muchos países que invierten mucho dinero en deporte paralímpico y, tristemente, no es nuestro caso, que dependemos de 'sponsors' privados", añadió.

Además, González recordó cómo se lo contó a su madre y al resto de allegados. "Mucha satisfacción porque entrenamos mucho. En mi caso, la lesión ha sido hace poco, llevo tres años volcándome en rehabilitar y recuperar el tipo de vida que tenía antes o lo más parecido. Me hizo ilusión comentárselo a mi madre, que se lo había prometido en la cama, a todos mis amigos que me siguen y a mi hermana, que es la presidenta de mi club de fans", rememoró.

"Antes de competir intento no pensar en nada y dejarme llevar, saber que el trabajo está hecho, he trabajado muchísimo y eso se tendrá que ver en el tiempo que consiga", añadió.

De cara a la prueba, el asturiano cree (entre risas) que tiene 12 posibilidades sobre 10 de alcanzar una medalla. "Mi psicóloga diría que tengo que decir el 10 pero yo te voy a decir el 12", bromeó.

Pese a su discapacidad, el ovetense señaló que "no" emplea una tabla "especial". "Hago snowboard con una tabla normal, lo único que la fabricación está preparada para mí. No son tablas muy duras para que yo pueda torsionarlas, porque tampoco tengo muchas fuerzas en las piernas. Pero no utilizo nada especial ni adaptado", señaló.

"MIS AMIGOS ESTUVIERON AL 100% CONMIGO"

Preguntado por su accidente, el 'rider' detalló cómo se lo produjo y cómo fue la recuperación. "Yo estaba realizando un curso de avalanchas en la alta montaña, había vientos de más de 120% kilómetros por hora, que levantaban la nieve recién caída. Entonces, había muy poca visibilidad, yo choqué contra un muro de hielo, rompiendo la C5 y la C6 con una invasión medular del 30%", confirmó.

"No perdí el conocimiento, quedé inmóvil y le tengo que dar las gracias a unos bomberos que supieron cómo inmovilizarme. Me desplazaron en helicóptero hasta el Vall d'Hebron, donde fui operado de urgencia. El primer pronóstico fue tetraplejia, lo cual me hundió bastante moralmente, y a partir de ahí fue todo empezar a concentrarme en mover el dedo gordo del pie 20 días después y luego el resto del cuerpo, con mucha lentitud", detalló.

"Estuve un año en el hospital hasta que pude salir en silla de ruedas y un año y ocho meses después logré deslizar una tabla de snowboard unos 100 metros. Ahí empezó una etapa hasta ahora", añadió.

Por último, 'Vic' explicó que da charlas a niños y les enseña por qué es importante el apoyo cuando alguien sufre una lesión grave como la suya. "En la escuela que tengo en Baqueira no puedo dar clases porque no tengo tiempo debido a las horas de entrenamientos. Pero doy charlas a niños en colegios y les explico mi lesión, lo que es la discapacidad que es la grandiosa capacidad de volver a ser capaz otra vez", incidió.

"Les enseño algún vídeo de mi historia y les hablo de lo importante que es tener un buen entorno en caso de que ellos tengan algún amigo que sufra alguna lesión medular como la mía y lo importante que ellos estén al 100% con esa persona, como fue el caso de mis amigos", sentenció.