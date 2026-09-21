La victoria de La Izquierda en Berlín cierra la puerta a los Juegos Olímpicos en 2036: "Son un despilfarro"

La candidata de Die Linke y próxima alcaldesa de Berlín, Elif Eralp - Sebastian Gollnow/dpa

BERLÍN, 21 Sep. (dpa/EP) -

Elif Eralp, que está a punto de convertirse en la próxima alcaldesa de Berlín tras el triunfo del partido Die Linke (La Izquierda) en las elecciones celebradas el domingo en la capital alemana, considera que la candidatura de la ciudad para albergar los Juegos Olímpicos no tiene prácticamente ninguna posibilidad de éxito y que organizar la cita supondría "un despilfarro del dinero de los contribuyentes".

"Creo que la decisión ya está tomada, porque hemos ganado las elecciones en parte gracias a estas declaraciones sobre los Juegos Olímpicos y, en ese sentido, quienes plantean esta cuestión también tendrán que plantearse si tiene sentido adjudicar una candidatura de este tipo. Y creo que eso está bastante claro", afirmó Eralp este lunes.

Berlín, junto con Múnich y la región del Rin-Ruhr, compite por ser elegida como sede olímpica de Alemania para los Juegos de Verano de 2036, 2040 o 2044. La decisión se tomará este sábado en una asamblea general extraordinaria de la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB).

Sin embargo, La Izquierda se opone a la candidatura, al igual que su posible futuro socio de coalición, Los Verdes. Los socialdemócratas (SPD), tercer partido de la posible coalición, han sido, por su parte, una fuerza impulsora de los planes como parte del actual Gobierno.

"He dejado muy claro que considero, por ejemplo, que los seis millones de euros que ya se han gastado en la candidatura olímpica son un despilfarro del dinero de los contribuyentes. Y se supone que a eso hay que sumar muchos más millones y miles de millones. Y no veo ningún beneficio para Berlín", indicó Eralp.

"Por eso decidimos no apoyar los Juegos Olímpicos. Y sigo pensándolo así hoy en día. Y no espero que Berlín se adjudique la candidatura, porque está bastante claro que defendemos una política diferente", explicó.