Vladyslav Heraskevych quiere una "protesta visible" en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina

El piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych ha deseado una "protesta visible" de sus compatriotas en vez de boicotear los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, en relación con el regreso de las delegaciones de Rusia y Bielorrusia con sus símbolos nacionales.

En una entrevista publicada este miércoles por el diario alemán 'Bild', Heraskevych señaló que los deportistas paralímpicos de su país "deben mostrar en la competición que no están de acuerdo", a colación de unos JJ.PP. de Invierno que el 6 de marzo tedrán su Ceremonia de Apertura.

Heraskevych fue noticia el mes pasado durante los Juegos Olímpicos invernales celebrados en Italia, al insistir en llevar un casco en honor a deportistas ucranianos que habían muerto en su guerra con Rusia. Pero no se le permitió competir así porque el Comité Olímpico Internacional (COI) prohíbe cualquier tipo de declaración o mensaje durante la competición.

Mientras que los deportistas rusos y bielorrusos solo pueden competir como neutrales tras un proceso de selección en los JJ.OO., el Comité Paralímpico Internacional (IPC) votó el año pasado a favor de admitirlos de nuevo con sus símbolos nacionales, como banderas e himnos. Ucrania boicoteará la ceremonia de inauguración por ese motivo, junto con otras naciones, pero Heraskevych no está a favor de un boicot total.

"Algunos consideraron no ir. Pero si abandonamos el escenario, se lo dejamos a Rusia. Esa es mi mayor preocupación, por eso creo más en la protesta visible. Nuestros deportistas deben demostrar en la competición que no están de acuerdo con esto", declaró en su charla con el 'Bild'.

"No hay ningún evento deportivo en el mundo que sea más importante que la vida humana. Mientras nosotros pagamos un alto precio cada día, a Rusia se le concede esta plataforma. Eso es inaceptable", añadió al respecto.

Heraskevych también afirmó que prolongará su batalla legal contra el COI por ser descalificado y prometió volver en la cita de los Alpes Franceses. "Competiré en 2030 con mi casco y conseguiré una medalla", concluyó.