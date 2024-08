Xammar y Brugman consolidan el segundo puesto provisional en Marsella

Juegos Olímpicos de Paris 2024. Equipo español vela en Marsella - @RFEV L SAILING ENERGY

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los regatistas españoles Jordi Xammar y Nora Brugman consolidaron el segundo puesto provisional en aguas de Marsella este domingo, mientras que Tara Pacheco y Andres Barrido guardaron también su 'Top 10' y Gisela Pulido se estrenó entre las mejores en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Tras el tercer día de regatas, Xammar y Brugman recuperaron el segundo puesto de la general provisional con un sexto y un tercero en sus casilleros de la jornada. Los españoles cuentan de momento con mejor descarte de toda la flota, es decir, tienen un margen de maniobra con el que no cuentan el resto, con dos jornadas clasificatorias por disputar antes de la Medal Race.

Los austriacos Lara Vadlau y Lukas Maehr se hicieron este domingo con el liderato provisional, seguidos de los españoles, a cuatro puntos. Los japoneses Keiju Okada y Miho Yoshioka bajan hasta la tercera posición. "Los campeonatos se construyen día a día, poquito a poquito. Queda la mitad del campeonato, tenemos que seguir concentrados, haciendo nuestro trabajo", dijo Xammar en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Vela.

Mientras, en el estreno olímpico de Formula Kite femenino, Gisela Pulido empezó con paso firme, sin dejar espacio a los grandes errores, dentro del 'Top 10' con unos parciales de 11-12-6-12. "Hoy me ha perjudicado un poco mi peso, tengo 20 kilos menos que mis rivales y eso es una realidad que me hace ir más lenta que las demás. Pero aún así he comenzado bien, manteniéndome regular en todas las pruebas y sin protestas", confesó.

Por otro lado, en la clase Nacra, la tripulación española formada por Tara Pacheco y Andrés Barrio añadió a sus marcadores unos parciales de 9-15-12, que la mantienen en el Top10 de la clasificación, novenos de una tabla donde los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti siguen intratables al frente.

Además, en ILCA 7, Joaquín Blanco optó por una estrategia arriesgada en su penúltimo día antes de la Medal Race, con el objetivo de seguir escalando posiciones. En la primera prueba del día, el español fue descalificado y, en la siguiente, apretó para ser quinto, siendo 21º en la general provisional. En la clase ILCA 6, Ana Moncada está 33º de la general.