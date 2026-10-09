Alejandro Davidovich Fokina - Jenson Brooksby, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alejandro Davidovich Fokina - Jenson Brooksby: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de octubre de 2026.
El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Jenson Brooksby(102) este viernes no antes de las 09:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/10/2025
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Jenson Brooksby
| 1-2 (7-6, 4-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (6-1, 6-7, 4-6)
| Matteo Berrettini
|29/09/2026
| Chengdu Open (Final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|28/09/2026
| Chengdu Open (Semifinal)
| Nikoloz Basilashvili
| 1-2 (6-4, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|27/09/2026
| Chengdu Open (Cuartos de final)
| Alexandre Muller
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|26/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
Últimos Resultados de Jenson Brooksby
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Jenson Brooksby
|27/09/2026
| Chengdu Open (Cuartos de final)
| Jenson Brooksby
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Nikoloz Basilashvili
|25/09/2026
| Chengdu Open (Octavos de final)
| Jenson Brooksby
| 2-1 (5-7, 7-5, 6-2)
| Lorenzo Sonego
|23/09/2026
| Chengdu Open (Dieciseisavos de final)
| Sebastian Baez
| 0-2 (5-7, 5-7)
| Jenson Brooksby
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Jaime Faria
| 3-2 (6-3, 7-6, 4-6, 1-6, 6-2)
| Jenson Brooksby