Alejandro Davidovich Fokina - Jenson Brooksby, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alejandro Davidovich Fokina - Jenson Brooksby: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de octubre de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Jenson Brooksby(102) este viernes no antes de las 09:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/10/2025 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Jenson Brooksby 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) Matteo Berrettini 29/09/2026 Chengdu Open (Final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina 28/09/2026 Chengdu Open (Semifinal) Nikoloz Basilashvili 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 27/09/2026 Chengdu Open (Cuartos de final) Alexandre Muller 0-2 (1-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina 26/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina

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