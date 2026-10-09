Alejandro Davidovich Fokina - Jenson Brooksby, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alejandro Davidovich Fokina - Jenson Brooksby: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters
Alejandro Davidovich Fokina - Jenson Brooksby: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 9 octubre 2026 8:02
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Madrid, 9 de octubre de 2026.

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista estadounidense Jenson Brooksby(102) este viernes no antes de las 09:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/10/2025 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Jenson Brooksby 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) Matteo Berrettini
29/09/2026 Chengdu Open (Final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
28/09/2026 Chengdu Open (Semifinal) Nikoloz Basilashvili 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
27/09/2026 Chengdu Open (Cuartos de final) Alexandre Muller 0-2 (1-6, 5-7) Alejandro Davidovich Fokina
26/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (4-6, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina

Últimos Resultados de Jenson Brooksby

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Jaume Munar 0-2 (5-7, 4-6) Jenson Brooksby
27/09/2026 Chengdu Open (Cuartos de final) Jenson Brooksby 0-2 (4-6, 6-7) Nikoloz Basilashvili
25/09/2026 Chengdu Open (Octavos de final) Jenson Brooksby 2-1 (5-7, 7-5, 6-2) Lorenzo Sonego
23/09/2026 Chengdu Open (Dieciseisavos de final) Sebastian Baez 0-2 (5-7, 5-7) Jenson Brooksby
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Jaime Faria 3-2 (6-3, 7-6, 4-6, 1-6, 6-2) Jenson Brooksby
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