Alejandro Davidovich Fokina - Quentin Halys, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Alejandro Davidovich Fokina - Quentin Halys: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
El tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(17) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Francés Quentin Halys(111) este sábado a las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2023
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Quentin Halys
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (4-6, 6-1, 7-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-2)
| Jakub Mensik
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Zachary Svajda
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Mattia Bellucci
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Alejandro Davidovich Fokina
|24/02/2026
| Mexican Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
-Últimos Resultados de Quentin Halys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Quentin Halys
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-1)
| Liam Draxl
|13/03/2026
| Phoenix (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Quentin Halys
|11/03/2026
| Phoenix (Dieciseisavos de final)
| Stefano Travaglia
| 1-2 (6-4, 6-7, 6-7)
| Quentin Halys
|04/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Quentin Halys
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Adam Walton
|23/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jack Draper