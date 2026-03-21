Alejandro Davidovich Fokina - Quentin Halys, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Alejandro Davidovich Fokina - Quentin Halys: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 15:00
Madrid, 21 de marzo de 2026.

El tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(17) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open al tenista Francés Quentin Halys(111) este sábado a las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2023 Open Sud de France (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (3-6, 3-6) Quentin Halys

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Learner Tien 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) Alejandro Davidovich Fokina
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) Jakub Mensik
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Zachary Svajda
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Mattia Bellucci 2-0 (6-3, 6-3) Alejandro Davidovich Fokina
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (5-7, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina

-Últimos Resultados de Quentin Halys.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Quentin Halys 2-1 (6-7, 6-1, 6-1) Liam Draxl
13/03/2026 Phoenix (Octavos de final) Corentin Moutet 2-0 (6-4, 6-4) Quentin Halys
11/03/2026 Phoenix (Dieciseisavos de final) Stefano Travaglia 1-2 (6-4, 6-7, 6-7) Quentin Halys
04/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Quentin Halys 0-2 (3-6, 3-6) Adam Walton
23/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Quentin Halys 0-2 (6-7, 3-6) Jack Draper

