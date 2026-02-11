Alex Michelsen - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Alex Michelsen - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dallas Open
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 11 febrero 2026 19:32
Madrid, 11 de febrero de 2026.

El tenista estadounidense Alex Michelsen(41) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dallas Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este miércoles a las 20:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alex Michelsen.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Grigor Dimitrov 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) Alex Michelsen
20/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Karen Khachanov 3-2 (4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3) Alex Michelsen
13/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Marcos Giron 2-0 (6-4, 6-4) Alex Michelsen
13/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Mariano Navone 1-2 (6-2, 2-6, 5-7) Alex Michelsen
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Alex Michelsen

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/02/2026 Dallas Open (Dieciseisavos de final) Zachary Svajda 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1, 0-0) Alejandro Davidovich Fokina
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Reilly Opelka 2-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Filip Misolic 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
16/01/2026 Adelaide International (Semifinal) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (3-6, 7-5, 6-7) Ugo Humbert

