Alex Michelsen - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Alex Michelsen - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de febrero de 2026.
El tenista estadounidense Alex Michelsen(41) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dallas Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este miércoles a las 20:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Alex Michelsen.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 1-2 (7-5, 4-6, 4-6)
| Alex Michelsen
|20/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Karen Khachanov
| 3-2 (4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3)
| Alex Michelsen
|13/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Marcos Giron
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex Michelsen
|13/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Mariano Navone
| 1-2 (6-2, 2-6, 5-7)
| Alex Michelsen
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Alex Michelsen
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/02/2026
| Dallas Open (Dieciseisavos de final)
| Zachary Svajda
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-1, 0-0)
| Alejandro Davidovich Fokina
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Filip Misolic
| 0-3 (2-6, 3-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|16/01/2026
| Adelaide International (Semifinal)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (3-6, 7-5, 6-7)
| Ugo Humbert