Alex Michelsen - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Alex Michelsen - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de marzo de 2026.
El tenista Estadounidense Alex Michelsen(40) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este martes a las 21:00.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/08/2024
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-4, 6-0, 6-2)
| Alex Michelsen
|14/08/2024
| Western & Southern Open (Dieciseisavos de final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Alex Michelsen
-Últimos Resultados de Alex Michelsen.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Alex Michelsen
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-1 (7-5, 6-7, 6-4)
| Cameron Norrie
|20/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Mattia Bellucci
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Alex Michelsen
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Damir Dzumhur
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Jannik Sinner
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Jannik Sinner