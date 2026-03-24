Alex Michelsen - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Alex Michelsen - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open
Alex Michelsen - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: martes, 24 marzo 2026 20:00
Madrid, 24 de marzo de 2026.

El tenista Estadounidense Alex Michelsen(40) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este martes a las 21:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/08/2024 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) Alex Michelsen
14/08/2024 Western & Southern Open (Dieciseisavos de final) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 7-5) Alex Michelsen

-Últimos Resultados de Alex Michelsen.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Alex Michelsen
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alex Michelsen 2-1 (7-5, 6-7, 6-4) Cameron Norrie
20/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Alex Michelsen 2-0 (6-2, 6-1) Mattia Bellucci
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-4) Alex Michelsen
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 2-0 (6-4, 7-6) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Damir Dzumhur 0-2 (3-6, 3-6) Jannik Sinner
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Daniil Medvedev 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Learner Tien 0-2 (1-6, 2-6) Jannik Sinner

