Alex de Minaur - Alex Molcan, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alex de Minaur - Alex Molcan: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters
Alex de Minaur - Alex Molcan: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 9 octubre 2026 8:05
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Madrid, 9 de octubre de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista eslovaco Alex Molcan(84) este viernes no antes de las 09:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 0-0 () Alex Molcan

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/10/2026 China Open (Final) Novak Djokovic 1-0 (7-6, 0-1) Alex de Minaur
05/10/2026 China Open (Semifinal) Alex de Minaur 1-0 (6-4, 3-2) Hubert Hurkacz
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) Andrey Rublev
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Quentin Halys
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Mariano Navone

Últimos Resultados de Alex Molcan

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Alex Molcan 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) Federico Cina
02/10/2026 China Open (Octavos de final) Alex Molcan 0-2 (5-7, 3-6) Karen Khachanov
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alex Molcan 2-0 (6-3, 6-2) Tomas Machac
29/09/2026 China Open, Qualification (Cuartos de final) Marco Trungelliti 0-2 (4-6, 5-7) Alex Molcan
28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Alex Molcan 2-1 (7-6, 2-6, 7-6) Vit Kopriva
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