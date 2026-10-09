Alex de Minaur - Alex Molcan, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alex de Minaur - Alex Molcan: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de octubre de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista eslovaco Alex Molcan(84) este viernes no antes de las 09:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 ()
| Alex Molcan
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/10/2026
| China Open (Final)
| Novak Djokovic
| 1-0 (7-6, 0-1)
| Alex de Minaur
|05/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 1-0 (6-4, 3-2)
| Hubert Hurkacz
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (1-6, 6-2, 6-3)
| Andrey Rublev
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Quentin Halys
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Mariano Navone
Últimos Resultados de Alex Molcan
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Alex Molcan
| 2-1 (4-6, 6-1, 6-2)
| Federico Cina
|02/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alex Molcan
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Karen Khachanov
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alex Molcan
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Tomas Machac
|29/09/2026
| China Open, Qualification (Cuartos de final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Alex Molcan
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Octavos de final)
| Alex Molcan
| 2-1 (7-6, 2-6, 7-6)
| Vit Kopriva