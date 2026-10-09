Alex de Minaur - Alex Molcan, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alex de Minaur - Alex Molcan: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de octubre de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista eslovaco Alex Molcan(84) este viernes no antes de las 09:00.

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Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 0-0 () Alex Molcan

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/10/2026 China Open (Final) Novak Djokovic 1-0 (7-6, 0-1) Alex de Minaur 05/10/2026 China Open (Semifinal) Alex de Minaur 1-0 (6-4, 3-2) Hubert Hurkacz 04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) Andrey Rublev 03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Quentin Halys 01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Mariano Navone

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