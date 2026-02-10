Alex de Minaur - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Alex de Minaur - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open
Alex de Minaur - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 10 febrero 2026 18:32
Seguir en

Madrid, 10 de febrero de 2026.

El tenista Australiano Alex de Minaur(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Francés Arthur Fils(42) este martes a las 19:30.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/07/2024 Wimbledon ATP (Octavos de final) Arthur Fils 1-3 (2-6, 4-6, 6-4, 3-6) Alex de Minaur
18/04/2024 Barcelona Open (Octavos de final) Alex de Minaur 0-2 (5-7, 2-6) Arthur Fils

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) Alex de Minaur
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Bublik 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) Alex de Minaur
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Frances Tiafoe 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) Alex de Minaur
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Hamad Medjedovic 1-3 (7-6, 2-6, 2-6, 1-6) Alex de Minaur
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mackenzie McDonald 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Arthur Fils.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/02/2026 Open Sud de France (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-2) Arthur Fils
05/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Ugo Blanchet 0-2 (6-7, 5-7) Arthur Fils
03/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Valentin Royer 1-2 (6-7, 7-6, 2-6) Arthur Fils
01/08/2025 Canadian Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Jiri Lehecka
31/07/2025 Canadian Open (Treintaidosavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta

Contador

Contenido patrocinado