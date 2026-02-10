Alex de Minaur - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Alex de Minaur - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de febrero de 2026.
El tenista Australiano Alex de Minaur(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Francés Arthur Fils(42) este martes a las 19:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/07/2024
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 1-3 (2-6, 4-6, 6-4, 3-6)
| Alex de Minaur
|18/04/2024
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Arthur Fils
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-5, 6-2, 6-1)
| Alex de Minaur
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-3 (4-6, 1-6, 1-6)
| Alex de Minaur
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-3 (3-6, 4-6, 5-7)
| Alex de Minaur
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 1-3 (7-6, 2-6, 2-6, 1-6)
| Alex de Minaur
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Mackenzie McDonald
| 0-3 (2-6, 2-6, 3-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Arthur Fils.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/02/2026
| Open Sud de France (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Arthur Fils
|05/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Ugo Blanchet
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Arthur Fils
|03/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Valentin Royer
| 1-2 (6-7, 7-6, 2-6)
| Arthur Fils
|01/08/2025
| Canadian Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Jiri Lehecka
|31/07/2025
| Canadian Open (Treintaidosavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta