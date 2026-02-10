Alex de Minaur - Arthur Fils, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Alex de Minaur - Arthur Fils: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de febrero de 2026.

El tenista Australiano Alex de Minaur(8) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Francés Arthur Fils(42) este martes a las 19:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/07/2024 Wimbledon ATP (Octavos de final) Arthur Fils 1-3 (2-6, 4-6, 6-4, 3-6) Alex de Minaur 18/04/2024 Barcelona Open (Octavos de final) Alex de Minaur 0-2 (5-7, 2-6) Arthur Fils

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) Alex de Minaur 25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Bublik 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) Alex de Minaur 23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Frances Tiafoe 0-3 (3-6, 4-6, 5-7) Alex de Minaur 21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Hamad Medjedovic 1-3 (7-6, 2-6, 2-6, 1-6) Alex de Minaur 19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Mackenzie McDonald 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Arthur Fils.