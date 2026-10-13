Alex de Minaur - Karen Khachanov, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alex de Minaur - Karen Khachanov: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Shanghai Rolex Masters
Alex de Minaur - Karen Khachanov: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 13 octubre 2026 5:02
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Madrid, 13 de octubre de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista ruso Karen Khachanov(27) este martes no antes de las 06:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Karen Khachanov 0-2 (2-6, 2-6) Alex de Minaur
26/10/2024 Erste Bank Open (Semifinal) Karen Khachanov 2-0 (6-2, 6-4) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-4) Rei Sakamoto
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 0-0 () Alex Molcan
06/10/2026 China Open (Final) Novak Djokovic 1-0 (7-6, 0-1) Alex de Minaur
05/10/2026 China Open (Semifinal) Alex de Minaur 1-0 (6-4, 3-2) Hubert Hurkacz
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (1-6, 6-2, 6-3) Andrey Rublev

Últimos Resultados de Karen Khachanov

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-0 (6-2, 6-4) Adrian Mannarino
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Karen Khachanov 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Arthur Fery
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Hubert Hurkacz 2-0 (7-6, 6-2) Karen Khachanov
02/10/2026 China Open (Octavos de final) Alex Molcan 0-2 (5-7, 3-6) Karen Khachanov
30/09/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Karen Khachanov 2-0 (6-3, 6-3) Felix Auger-Aliassime
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