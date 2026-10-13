Alex de Minaur - Karen Khachanov, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alex de Minaur - Karen Khachanov: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de octubre de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(9) se enfrenta en Octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista ruso Karen Khachanov(27) este martes no antes de las 06:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Alex de Minaur
|26/10/2024
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Karen Khachanov
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Rei Sakamoto
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-0 ()
| Alex Molcan
|06/10/2026
| China Open (Final)
| Novak Djokovic
| 1-0 (7-6, 0-1)
| Alex de Minaur
|05/10/2026
| China Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 1-0 (6-4, 3-2)
| Hubert Hurkacz
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (1-6, 6-2, 6-3)
| Andrey Rublev
Últimos Resultados de Karen Khachanov
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Adrian Mannarino
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Arthur Fery
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Hubert Hurkacz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Karen Khachanov
|02/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alex Molcan
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Karen Khachanov
|30/09/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Felix Auger-Aliassime