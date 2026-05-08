Alex de Minaur - Matteo Arnaldi, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Alex de Minaur - Matteo Arnaldi: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista italiano Matteo Arnaldi(106) este viernes a las 11:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/01/2024 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) Matteo Arnaldi

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-1) Alex de Minaur 15/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Alex de Minaur 0-2 (3-6, 4-6) Hamad Medjedovic 14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-4) Sebastian Ofner 10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Alex de Minaur 09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (5-7, 6-7) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Matteo Arnaldi.