Alex de Minaur - Matteo Arnaldi, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Alex de Minaur - Matteo Arnaldi: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Alex de Minaur - Matteo Arnaldi: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 10:00
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Madrid, 8 de mayo de 2026.

El tenista australiano Alex de Minaur(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista italiano Matteo Arnaldi(106) este viernes a las 11:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/01/2024 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alex de Minaur 3-0 (6-3, 6-0, 6-3) Matteo Arnaldi

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-1) Alex de Minaur
15/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Alex de Minaur 0-2 (3-6, 4-6) Hamad Medjedovic
14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-4) Sebastian Ofner
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Alex de Minaur
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (5-7, 6-7) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Matteo Arnaldi.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Matteo Arnaldi 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) Jaume Munar
03/05/2026 Cagliari (Final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 4-6) Matteo Arnaldi
02/05/2026 Cagliari (Semifinal) Matteo Arnaldi 2-1 (1-6, 6-1, 6-0) Gianluca Cadenasso
01/05/2026 Cagliari (Cuartos de final) Matteo Arnaldi 2-1 (6-3, 6-7, 7-6) Nuno Borges
30/04/2026 Cagliari (Octavos de final) Juan Manuel Cerundolo 0-2 (2-6, 3-6) Matteo Arnaldi

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