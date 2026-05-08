Alex de Minaur - Matteo Arnaldi, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Alex de Minaur - Matteo Arnaldi: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de mayo de 2026.
El tenista australiano Alex de Minaur(8) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista italiano Matteo Arnaldi(106) este viernes a las 11:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/01/2024
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alex de Minaur
| 3-0 (6-3, 6-0, 6-3)
| Matteo Arnaldi
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Alex de Minaur
|15/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Hamad Medjedovic
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Sebastian Ofner
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Alex de Minaur
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Alexander Blockx
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Matteo Arnaldi.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-3)
| Jaume Munar
|03/05/2026
| Cagliari (Final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Matteo Arnaldi
|02/05/2026
| Cagliari (Semifinal)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (1-6, 6-1, 6-0)
| Gianluca Cadenasso
|01/05/2026
| Cagliari (Cuartos de final)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (6-3, 6-7, 7-6)
| Nuno Borges
|30/04/2026
| Cagliari (Octavos de final)
| Juan Manuel Cerundolo
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Matteo Arnaldi