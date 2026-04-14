Alex de Minaur - Sebastian Ofner, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Alex de Minaur - Sebastian Ofner: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de abril de 2026.
El tenista Australiano Alex de Minaur(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Austriaco Sebastian Ofner(86) este martes a las 11:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/02/2024
| Mexican Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Sebastian Ofner
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Alex de Minaur
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Alexander Blockx
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Alex de Minaur
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-7, 6-2, 2-6)
| Alex de Minaur
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alex de Minaur
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Sebastian Ofner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Sebastian Ofner
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Patrick Kypson
|11/04/2026
| Barcelona Open, Qualification (Sin Definir)
| Sebastian Ofner
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alejo Sanchez Quilez
|01/04/2026
| Menorca (Dieciseisavos de final)
| Raul Brancaccio
| 1-0 (6-3, 1-0)
| Sebastian Ofner
|28/03/2026
| Alicante (Semifinal)
| Sebastian Ofner
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Pablo Carreno Busta
|27/03/2026
| Alicante (Cuartos de final)
| Sebastian Ofner
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Marco Cecchinato