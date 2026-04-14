Alex de Minaur - Sebastian Ofner, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Alex de Minaur - Sebastian Ofner: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Barcelona Open
Alex de Minaur - Sebastian Ofner: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 14 abril 2026 10:01
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Madrid, 14 de abril de 2026.

El tenista Australiano Alex de Minaur(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Austriaco Sebastian Ofner(86) este martes a las 11:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/02/2024 Mexican Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-1, 6-3) Sebastian Ofner

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Alex de Minaur
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (5-7, 6-7) Alex de Minaur
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Alex de Minaur
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-3, 7-6) Alex de Minaur
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Sebastian Ofner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Sebastian Ofner 2-0 (6-4, 6-4) Patrick Kypson
11/04/2026 Barcelona Open, Qualification (Sin Definir) Sebastian Ofner 2-0 (6-4, 6-4) Alejo Sanchez Quilez
01/04/2026 Menorca (Dieciseisavos de final) Raul Brancaccio 1-0 (6-3, 1-0) Sebastian Ofner
28/03/2026 Alicante (Semifinal) Sebastian Ofner 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Pablo Carreno Busta
27/03/2026 Alicante (Cuartos de final) Sebastian Ofner 2-0 (7-6, 7-5) Marco Cecchinato

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