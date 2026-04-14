Alex de Minaur - Sebastian Ofner, en directo hoy: sigue el partido de Barcelona Open

Alex de Minaur - Sebastian Ofner: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Barcelona Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de abril de 2026.

El tenista Australiano Alex de Minaur(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Barcelona Open al tenista Austriaco Sebastian Ofner(86) este martes a las 11:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/02/2024 Mexican Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-1, 6-3) Sebastian Ofner

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Alex de Minaur 09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Alexander Blockx 0-2 (5-7, 6-7) Alex de Minaur 07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Alex de Minaur 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-3, 7-6) Alex de Minaur 09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Sebastian Ofner.