Alex de Minaur - Ugo Humbert, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Alex de Minaur - Ugo Humbert: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rotterdam Open
Alex de Minaur - Ugo Humbert: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 14:01
Madrid, 14 de febrero de 2026.

El tenista Australiano Alex de Minaur(8) se enfrenta en Semifinal del torneo Rotterdam Open al tenista Francés Ugo Humbert(36) este sábado a las 15:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/06/2024 Libema Open (Semifinal) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-3) Ugo Humbert
14/09/2023 Davis Cup Finals, Group B (Round Robin) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-3) Ugo Humbert
29/07/2023 Atlanta Open (Cuartos de final) Ugo Humbert 2-0 (7-6, 6-3) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Botic van de Zandschulp
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-4, 6-2) Stan Wawrinka
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Arthur Fils
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) Alex de Minaur
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Bublik 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Ugo Humbert.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Ugo Humbert 2-0 (6-4, 6-1) Christopher O'Connell
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Ugo Humbert 2-0 (6-4, 6-3) Guy Den Ouden
09/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 1-2 (6-7, 6-3, 3-6) Ugo Humbert
04/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Ugo Humbert 1-2 (7-6, 3-6, 6-7) Adrian Mannarino
03/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Ugo Humbert 2-0 (6-3, 6-4) Botic van de Zandschulp

