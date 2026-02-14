Alex de Minaur - Ugo Humbert, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Alex de Minaur - Ugo Humbert: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de febrero de 2026.
El tenista Australiano Alex de Minaur(8) se enfrenta en Semifinal del torneo Rotterdam Open al tenista Francés Ugo Humbert(36) este sábado a las 15:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/06/2024
| Libema Open (Semifinal)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Ugo Humbert
|14/09/2023
| Davis Cup Finals, Group B (Round Robin)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Ugo Humbert
|29/07/2023
| Atlanta Open (Cuartos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Botic van de Zandschulp
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Stan Wawrinka
|10/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Arthur Fils
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (7-5, 6-2, 6-1)
| Alex de Minaur
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-3 (4-6, 1-6, 1-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Ugo Humbert.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Christopher O'Connell
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Guy Den Ouden
|09/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 1-2 (6-7, 6-3, 3-6)
| Ugo Humbert
|04/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Ugo Humbert
| 1-2 (7-6, 3-6, 6-7)
| Adrian Mannarino
|03/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Botic van de Zandschulp