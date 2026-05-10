Alexander Blockx - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Alexander Blockx - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Alexander Blockx - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 12:02
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Madrid, 10 de mayo de 2026.

El tenista Belga Alexander Blockx(36) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista alemán Alexander Zverev(3) este domingo a las 13:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/05/2026 Madrid Open (Semifinal) Alexander Blockx 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Alexander Blockx.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Tallon Griekspoor 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Alexander Blockx
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Federico Cina 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) Alexander Blockx
01/05/2026 Madrid Open (Semifinal) Alexander Blockx 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev
30/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Casper Ruud 0-2 (4-6, 4-6) Alexander Blockx
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (6-7, 2-6) Alexander Blockx

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (5-7, 3-6) Alexander Zverev
03/05/2026 Madrid Open (Final) Jannik Sinner 2-0 (6-1, 6-2) Alexander Zverev
01/05/2026 Madrid Open (Semifinal) Alexander Blockx 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev
30/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-2 (1-6, 4-6) Alexander Zverev
28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Jakub Mensik 1-2 (4-6, 7-6, 3-6) Alexander Zverev

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