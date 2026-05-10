Alexander Blockx - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Alexander Blockx - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.

El tenista Belga Alexander Blockx(36) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista alemán Alexander Zverev(3) este domingo a las 13:00.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/05/2026 Madrid Open (Semifinal) Alexander Blockx 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Alexander Blockx.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Tallon Griekspoor 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Alexander Blockx 07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Federico Cina 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) Alexander Blockx 01/05/2026 Madrid Open (Semifinal) Alexander Blockx 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev 30/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Casper Ruud 0-2 (4-6, 4-6) Alexander Blockx 28/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (6-7, 2-6) Alexander Blockx

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.