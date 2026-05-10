Alexander Blockx - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Alexander Blockx - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
El tenista Belga Alexander Blockx(36) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia al tenista alemán Alexander Zverev(3) este domingo a las 13:00.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/05/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Alexander Blockx
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Alexander Blockx.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Alexander Blockx
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Federico Cina
| 1-2 (6-4, 1-6, 3-6)
| Alexander Blockx
|01/05/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Alexander Blockx
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Alexander Zverev
|30/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Casper Ruud
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Alexander Blockx
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alexander Blockx
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Alexander Zverev
|03/05/2026
| Madrid Open (Final)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Alexander Zverev
|01/05/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Alexander Blockx
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Alexander Zverev
|30/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|28/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jakub Mensik
| 1-2 (4-6, 7-6, 3-6)
| Alexander Zverev