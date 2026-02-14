Alexander Bublik - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 18:32
Madrid, 14 de febrero de 2026.

El tenista Kazajo Alexander Bublik(10) se enfrenta en Semifinal del torneo Rotterdam Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este sábado a las 19:30.

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Jaume Munar 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Alexander Bublik
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Alexander Bublik
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (7-6, 6-7, 5-7) Alexander Bublik
07/02/2026 Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final) Alexander Bublik 0-2 (6-7, 6-7) Valentin Vacherot
06/02/2026 Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final) Alexander Bublik 2-0 (6-0, 6-3) Hugo Nys

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (6-7, 2-6) Felix Auger-Aliassime
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Hamad Medjedovic 0-2 (4-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (5-7, 3-6) Felix Auger-Aliassime
08/02/2026 Open Sud de France (Final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Adrian Mannarino
07/02/2026 Open Sud de France (Semifinal) Felix Auger-Aliassime 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) Titouan Droguet

