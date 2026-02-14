Alexander Bublik - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Alexander Bublik - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de febrero de 2026.
El tenista Kazajo Alexander Bublik(10) se enfrenta en Semifinal del torneo Rotterdam Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(6) este sábado a las 19:30.
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Alexander Bublik
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Alexander Bublik
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (7-6, 6-7, 5-7)
| Alexander Bublik
|07/02/2026
| Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Valentin Vacherot
|06/02/2026
| Davis Cup World Group 1 Playoffs (Final)
| Alexander Bublik
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Hugo Nys
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Hamad Medjedovic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
|08/02/2026
| Open Sud de France (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Adrian Mannarino
|07/02/2026
| Open Sud de France (Semifinal)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-1)
| Titouan Droguet