Alexander Bublik - Vit Kopriva, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alexander Bublik - Vit Kopriva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
El tenista Kazajo Alexander Bublik(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Checo Vit Kopriva(62) este domingo a las 00:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alexander Bublik
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexander Bublik
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Alexander Bublik
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Vit Kopriva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Michael Zheng
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Vit Kopriva
|04/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Vit Kopriva
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Dalibor Svrcina
|03/03/2026
| BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir)
| Vit Kopriva
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Rei Sakamoto
|24/02/2026
| Chile Open (Dieciseisavos de final)
| Mariano Navone
| 1-1 (3-6, 6-0, 3-1)
| Vit Kopriva
|22/02/2026
| Rio Open (Semifinal)
| Tomas Etcheverry
| 2-1 (4-6, 7-6, 7-6)
| Vit Kopriva