Alexander Bublik - Vit Kopriva, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alexander Bublik - Vit Kopriva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open
Alexander Bublik - Vit Kopriva: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 marzo 2026 23:32
Madrid, 7 de marzo de 2026.

El tenista Kazajo Alexander Bublik(10) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Checo Vit Kopriva(62) este domingo a las 00:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (6-3, 7-6) Alexander Bublik
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 0-2 (3-6, 4-6) Alexander Bublik
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (1-6, 2-6) Felix Auger-Aliassime
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Jaume Munar 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Alexander Bublik
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Vit Kopriva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Michael Zheng 0-2 (6-7, 5-7) Vit Kopriva
04/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Vit Kopriva 0-2 (6-7, 4-6) Dalibor Svrcina
03/03/2026 BNP Paribas Open, Qualification (Sin Definir) Vit Kopriva 2-0 (6-4, 7-6) Rei Sakamoto
24/02/2026 Chile Open (Dieciseisavos de final) Mariano Navone 1-1 (3-6, 6-0, 3-1) Vit Kopriva
22/02/2026 Rio Open (Semifinal) Tomas Etcheverry 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) Vit Kopriva

