Alexander Zverev - Arthur Fery, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Alexander Zverev - Arthur Fery: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de octubre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Erste Bank Open al tenista británico Arthur Fery(35) este viernes no antes de las 17:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/07/2026
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Arthur Fery
| 0-3 (6-7, 2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Tallon Griekspoor
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-6)
| Martin Landaluce
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|15/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex de Minaur
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Alexander Bublik
Últimos Resultados de Arthur Fery
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Arthur Fery
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-4)
| Lorenzo Musetti
|26/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fery
| 0-0 (5-1)
| Jacob Fearnley
|20/10/2026
| Lyon Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fery
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Borna Gojo
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Karen Khachanov
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Arthur Fery
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Arthur Fery
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Marin Cilic