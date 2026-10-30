Alexander Zverev - Arthur Fery, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Alexander Zverev - Arthur Fery: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Erste Bank Open al tenista británico Arthur Fery(35) este viernes no antes de las 17:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/07/2026 Wimbledon ATP (Semifinal) Arthur Fery 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-5) Tallon Griekspoor 27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-5, 3-6, 7-6) Martin Landaluce 17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina 15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur 13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Alexander Bublik

Últimos Resultados de Arthur Fery