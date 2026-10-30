Alexander Zverev - Arthur Fery, en directo hoy: sigue el partido de Erste Bank Open

Alexander Zverev - Arthur Fery: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Erste Bank Open
Alexander Zverev - Arthur Fery: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Erste Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 30 octubre 2026 16:32
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Madrid, 30 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Erste Bank Open al tenista británico Arthur Fery(35) este viernes no antes de las 17:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/07/2026 Wimbledon ATP (Semifinal) Arthur Fery 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-5) Tallon Griekspoor
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-5, 3-6, 7-6) Martin Landaluce
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
15/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 6-4) Alex de Minaur
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Alexander Bublik

Últimos Resultados de Arthur Fery

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Arthur Fery 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) Lorenzo Musetti
26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fery 0-0 (5-1) Jacob Fearnley
20/10/2026 Lyon Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fery 0-2 (3-6, 6-7) Borna Gojo
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Karen Khachanov 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Arthur Fery
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Arthur Fery 2-0 (7-6, 6-1) Marin Cilic
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