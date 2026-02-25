Alexander Zverev - Corentin Moutet, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Actualizado: miércoles, 25 febrero 2026 1:31
Madrid, 25 de febrero de 2026.

El tenista Alemán Alexander Zverev(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mexican Open al tenista Francés Corentin Moutet(35) este miércoles a las 02:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/09/2025 China Open (Octavos de final) Corentin Moutet 1-2 (5-7, 6-3, 3-6) Alexander Zverev
12/06/2025 Stuttgart Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 7-6) Corentin Moutet

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Carlos Alcaraz 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) Alexander Zverev
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6) Learner Tien
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) Francisco Cerundolo
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1) Cameron Norrie
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 4-6, 6-3, 6-4) Alexandre Muller

-Últimos Resultados de Corentin Moutet.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Corentin Moutet 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Tommy Paul
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) Corentin Moutet
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Michael Zheng 1-2 (6-3, 1-6, 3-6, 0-2) Corentin Moutet
18/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tristan Schoolkate 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) Corentin Moutet
18/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Corentin Moutet 1-2 (6-2, 5-7, 5-7) Raphael Collignon

