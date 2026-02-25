Alexander Zverev - Corentin Moutet, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Alexander Zverev - Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mexican Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de febrero de 2026.
El tenista Alemán Alexander Zverev(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mexican Open al tenista Francés Corentin Moutet(35) este miércoles a las 02:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/09/2025
| China Open (Octavos de final)
| Corentin Moutet
| 1-2 (5-7, 6-3, 3-6)
| Alexander Zverev
|12/06/2025
| Stuttgart Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Corentin Moutet
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)
| Alexander Zverev
|27/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6)
| Learner Tien
|25/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-4)
| Francisco Cerundolo
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1)
| Cameron Norrie
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 4-6, 6-3, 6-4)
| Alexandre Muller
-Últimos Resultados de Corentin Moutet.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Delray Beach Open (Dieciseisavos de final)
| Corentin Moutet
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Tommy Paul
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-2, 6-4, 6-1)
| Corentin Moutet
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Michael Zheng
| 1-2 (6-3, 1-6, 3-6, 0-2)
| Corentin Moutet
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tristan Schoolkate
| 0-3 (4-6, 6-7, 3-6)
| Corentin Moutet
|18/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final)
| Corentin Moutet
| 1-2 (6-2, 5-7, 5-7)
| Raphael Collignon