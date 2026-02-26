Alexander Zverev - Miomir Kecmanovic, en directo hoy: sigue el partido de Mexican Open

Alexander Zverev - Miomir Kecmanovic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Mexican Open
Publicado: jueves, 26 febrero 2026 0:02
Madrid, 26 de febrero de 2026.

El tenista Alemán Alexander Zverev(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo Mexican Open al tenista Serbio Miomir Kecmanovic(84) este jueves a las 01:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/09/2023 Chengdu Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-1 (5-7, 7-5, 6-2) Miomir Kecmanovic

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Corentin Moutet
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Carlos Alcaraz 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) Alexander Zverev
27/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Alexander Zverev 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6) Learner Tien
25/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) Francisco Cerundolo
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Miomir Kecmanovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Mexican Open (Dieciseisavos de final) Tristan Schoolkate 0-2 (2-6, 2-6) Miomir Kecmanovic
19/02/2026 Delray Beach Open (Octavos de final) Learner Tien 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Miomir Kecmanovic
18/02/2026 Delray Beach Open (Dieciseisavos de final) Miomir Kecmanovic 2-0 (6-1, 6-4) Mattia Bellucci
14/02/2026 Dallas Open (Cuartos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Ben Shelton
13/02/2026 Dallas Open (Octavos de final) Tommy Paul 1-2 (7-5, 4-6, 4-6) Miomir Kecmanovic

