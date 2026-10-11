Alexander Zverev - Quentin Halys, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 11 octubre 2026 12:32
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Madrid, 11 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista francés Quentin Halys(48) este domingo no antes de las 12:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 3-2 (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3) Quentin Halys
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Quentin Halys 1-3 (4-6, 3-6, 7-5, 2-6) Alexander Zverev
25/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Quentin Halys 0-2 (6-7, 6-7) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-6) Yibing Wu
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Novak Djokovic
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-3) Juncheng Shang
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-4) Cameron Norrie
27/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-3) Learner Tien

Últimos Resultados de Quentin Halys

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Quentin Halys 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Alexander Blockx
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Quentin Halys 2-0 (6-4, 7-6) Coleman Wong
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-1 (3-6, 7-6, 7-5) Quentin Halys
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Ignacio Buse 0-2 (1-6, 6-7) Quentin Halys
26/09/2026 Hangzhou Open (Octavos de final) Quentin Halys 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Roman Safiullin

Quentin Halys convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Quentin Halys convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Quentin Halys convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Quentin Halys convierte el punto de juego y ahora está 1-2 por detrás.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 2-0.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 2-0.

¡Break para Alexander Zverev en el juego inicial del primer set!

¡Break para Alexander Zverev en el juego inicial del primer set!

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