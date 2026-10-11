Alexander Zverev - Quentin Halys, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Madrid, 11 de octubre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista francés Quentin Halys(48) este domingo no antes de las 12:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-2 (6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3)
| Quentin Halys
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 1-3 (4-6, 3-6, 7-5, 2-6)
| Alexander Zverev
|25/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Quentin Halys
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Alexander Zverev
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Yibing Wu
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Novak Djokovic
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Juncheng Shang
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Cameron Norrie
|27/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Learner Tien
Últimos Resultados de Quentin Halys
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Quentin Halys
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Alexander Blockx
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Quentin Halys
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Coleman Wong
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-1 (3-6, 7-6, 7-5)
| Quentin Halys
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Ignacio Buse
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Quentin Halys
|26/09/2026
| Hangzhou Open (Octavos de final)
| Quentin Halys
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Roman Safiullin