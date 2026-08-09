Alina Korneeva - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 9 agosto 2026 23:04
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Madrid, 9 de agosto de 2026.

La tenista rusa Alina Korneeva(89) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este domingo no antes de las 20:00.

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Últimos Resultados de Alina Korneeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 0-2 (3-6, 4-6) Alina Korneeva
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alina Korneeva 2-0 (6-2, 6-2) Emma Navarro
03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Alina Korneeva 1-0 (6-0, 3-0) Polina Kudermetova
01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Alina Korneeva 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) Mary Stoiana
18/07/2026 Athens Open (Semifinal) Maria Sakkari 2-0 (6-1, 7-5) Alina Korneeva

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (2-6, 5-7) Coco Gauff
09/07/2026 Wimbledon WTA (Semifinal) Karolina Muchova 2-1 (6-2, 1-6, 7-6) Coco Gauff
07/07/2026 Wimbledon WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) Coco Gauff
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) Coco Gauff

Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-1.

Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-1.

Coco Gauff convierte el punto de juego y domina ahora 5-1.

Coco Gauff convierte el punto de juego y domina ahora 5-1.

Coco Gauff rompe el servicio de Alina Korneeva, tomando una ventaja de 4-1 en el 2.º set.

Coco Gauff rompe el servicio de Alina Korneeva, tomando una ventaja de 4-1 en el 2.º set.

Coco Gauff convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Coco Gauff convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Coco Gauff rompe el servicio de Alina Korneeva, tomando una ventaja de 2-1 en el 2.º set.

Coco Gauff rompe el servicio de Alina Korneeva, tomando una ventaja de 2-1 en el 2.º set.

Alina Korneeva rompe el servicio de Coco Gauff e iguala el marcador 1-1.

Alina Korneeva rompe el servicio de Coco Gauff e iguala el marcador 1-1.

Coco Gauff rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Coco Gauff rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Alina Korneeva servirá primero.

Inicio del segundo set. Alina Korneeva servirá primero.

Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Coco Gauff convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3.

Alina Korneeva convierte el punto de juego y ahora está 3-5 por detrás.

Alina Korneeva convierte el punto de juego y ahora está 3-5 por detrás.

Alina Korneeva rompe el servicio de Coco Gauff para ponerse 2-5.

Alina Korneeva rompe el servicio de Coco Gauff para ponerse 2-5.

Coco Gauff rompe el servicio de Alina Korneeva y se pone 5-1 por delante.

Coco Gauff rompe el servicio de Alina Korneeva y se pone 5-1 por delante.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Coco Gauff rompe el servicio de Alina Korneeva y se pone 3-1 por delante.

Coco Gauff rompe el servicio de Alina Korneeva y se pone 3-1 por delante.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Coco Gauff se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Contrabreak de Coco Gauff a Alina Korneeva. Empate 1-1 en el marcador.

Contrabreak de Coco Gauff a Alina Korneeva. Empate 1-1 en el marcador.

¡Break para Alina Korneeva en el juego inicial del primer set!

¡Break para Alina Korneeva en el juego inicial del primer set!

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