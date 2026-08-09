Alina Korneeva - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 9 de agosto de 2026.

La tenista rusa Alina Korneeva(89) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este domingo no antes de las 20:00.

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Últimos Resultados de Alina Korneeva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 0-2 (3-6, 4-6) Alina Korneeva 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alina Korneeva 2-0 (6-2, 6-2) Emma Navarro 03/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Alina Korneeva 1-0 (6-0, 3-0) Polina Kudermetova 01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Alina Korneeva 2-1 (2-6, 6-4, 6-3) Mary Stoiana 18/07/2026 Athens Open (Semifinal) Maria Sakkari 2-0 (6-1, 7-5) Alina Korneeva

Últimos Resultados de Coco Gauff