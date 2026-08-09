Alina Korneeva - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Madrid, 9 de agosto de 2026.
La tenista rusa Alina Korneeva(89) se enfrenta en Octavos de final del torneo National Bank Open a la tenista estadounidense Coco Gauff(4) este domingo no antes de las 20:00.
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Últimos Resultados de Alina Korneeva
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alina Korneeva
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alina Korneeva
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Emma Navarro
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alina Korneeva
| 1-0 (6-0, 3-0)
| Polina Kudermetova
|01/08/2026
| National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Alina Korneeva
| 2-1 (2-6, 6-4, 6-3)
| Mary Stoiana
|18/07/2026
| Athens Open (Semifinal)
| Maria Sakkari
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Alina Korneeva
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Coco Gauff
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Coco Gauff
|09/07/2026
| Wimbledon WTA (Semifinal)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff
|07/07/2026
| Wimbledon WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (6-4, 3-6, 4-6)
| Coco Gauff