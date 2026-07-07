Argentina - Egipto, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Argentina - Egipto: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de julio de 2026.

La selección de Argentina se enfrenta en Octavos de final a Egipto este martes a las 18:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE.UU.

-Onces iniciales probables.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Mohamed Hany, Karim Hafez; Omar Marmoush, Emam Ashour, Mohamed Salah, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Mostafa Ziko.

-Últimos Resultados de Argentina.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Argentina 3-2 Cape Verde 28/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-3 Argentina 22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria

-Últimos Resultados de Egipto.