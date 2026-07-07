Argentina - Egipto, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Argentina - Egipto: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de julio de 2026.
La selección de Argentina se enfrenta en Octavos de final a Egipto este martes a las 18:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE.UU.
-Onces iniciales probables.
ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.
EGIPTO: Mostafa Ahmed Shobeir; Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Mohamed Hany, Karim Hafez; Omar Marmoush, Emam Ashour, Mohamed Salah, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Mostafa Ziko.
-Últimos Resultados de Argentina.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/07/2026
| World Cup Final Stage
| Argentina
| 3-2
| Cape Verde
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Jordan
| 1-3
| Argentina
|22/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 2-0
| Austria
|17/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 3-0
| Algeria
-Últimos Resultados de Egipto.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/07/2026
| World Cup Final Stage
| Australia
| 3-5
| Egypt
|27/06/2026
| World Cup Grp. G
| Egypt
| 1-1
| Iran
|22/06/2026
| World Cup Grp. G
| New Zealand
| 1-3
| Egypt
|15/06/2026
| World Cup Grp. G
| Belgium
| 1-1
| Egypt