Arthur Fils - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Arthur Fils - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 10 marzo 2026 18:02
Madrid, 10 de marzo de 2026.

El tenista Francés Arthur Fils(32) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(9) este martes a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/02/2026 Open Sud de France (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-2) Arthur Fils
25/05/2023 Lyon Open (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-0 () Arthur Fils

-Últimos Resultados de Arthur Fils.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Marton Fucsovics 0-2 (3-6, 5-7) Arthur Fils
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Dino Prizmic 0-1 (2-6, 2-3) Arthur Fils
21/02/2026 Qatar Open (Final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 6-1) Arthur Fils
20/02/2026 Qatar Open (Semifinal) Arthur Fils 2-0 (6-4, 7-6) Jakub Mensik
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Jiri Lehecka 0-2 (3-6, 3-6) Arthur Fils

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) Felix Auger-Aliassime
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Gael Monfils 1-2 (7-6, 3-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
27/02/2026 Dubai Tennis Championships (Semifinal) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 2-6) Daniil Medvedev
26/02/2026 Dubai Tennis Championships (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-3, 7-6) Jiri Lehecka
25/02/2026 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (6-4, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard

