Arthur Fils - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Arthur Fils - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de marzo de 2026.
El tenista Francés Arthur Fils(32) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(9) este martes a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/02/2026
| Open Sud de France (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Arthur Fils
|25/05/2023
| Lyon Open (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-0 ()
| Arthur Fils
-Últimos Resultados de Arthur Fils.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Marton Fucsovics
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Arthur Fils
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Dino Prizmic
| 0-1 (2-6, 2-3)
| Arthur Fils
|21/02/2026
| Qatar Open (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Arthur Fils
|20/02/2026
| Qatar Open (Semifinal)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jakub Mensik
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Arthur Fils
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 1-2 (7-6, 3-6, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Gael Monfils
| 1-2 (7-6, 3-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
|27/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Semifinal)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Daniil Medvedev
|26/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Jiri Lehecka
|25/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard