Aryna Sabalenka - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Final de Australian Open WTA
Aryna Sabalenka - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 31 enero 2026 8:31
Madrid, 31 de enero de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Final del torneo Australian Open WTA a la tenista Kazaja Elena Rybakina(5) este sábado a las 09:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Final) Aryna Sabalenka 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
10/10/2025 Wuhan Tennis Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Elena Rybakina
15/08/2025 Cincinnati Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (1-6, 4-6) Elena Rybakina
20/06/2025 Grass Court Championships (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Elena Rybakina
06/11/2024 WTA Finals, Purple Group (Round Robin) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Elina Svitolina
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-0) Iva Jovic
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) Victoria Mboko
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 7-6) Anastasia Potapova
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-1) Zhuoxuan Bai

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek
26/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-1, 6-3) Elise Mertens
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Elena Rybakina 2-0 (6-2, 6-3) Tereza Valentova
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-2) Varvara Gracheva

