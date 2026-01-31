Aryna Sabalenka - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de enero de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Final del torneo Australian Open WTA a la tenista Kazaja Elena Rybakina(5) este sábado a las 09:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|10/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Elena Rybakina
|15/08/2025
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|20/06/2025
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Elena Rybakina
|06/11/2024
| WTA Finals, Purple Group (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-3, 1-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elina Svitolina
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Iva Jovic
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Victoria Mboko
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Anastasia Potapova
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Zhuoxuan Bai
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek
|26/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Elise Mertens
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Tereza Valentova
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Varvara Gracheva