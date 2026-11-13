Aryna Sabalenka - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group B

Aryna Sabalenka - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de noviembre de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group B a la tenista ucraniana Elina Svitolina(6) este viernes no antes de las 22:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elina Svitolina
|01/05/2025
| Madrid Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Elina Svitolina
|16/08/2024
| Western & Southern Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Elina Svitolina
|13/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (6-4, 1-6, 6-7)
| Aryna Sabalenka
|06/06/2023
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Aryna Sabalenka
Últimos Resultados de Aryna Sabalenka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Mirra Andreeva
|09/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Karolina Muchova
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-3, 4-6, 6-7)
| Ann Li
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Aryna Sabalenka
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Renata Zarazua
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Aryna Sabalenka
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Elina Svitolina
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-2)
| Karolina Muchova
|09/11/2026
| WTA Finals, Group B (Round Robin)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Elina Svitolina
|16/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (2-6, 6-2, 4-6)
| Sonay Kartal
|15/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Hanyu Guo
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)
| Liudmila Samsonova