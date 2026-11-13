Aryna Sabalenka - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group B

Aryna Sabalenka - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B
Aryna Sabalenka - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group B - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 13 noviembre 2026 21:32
Seguir en

Madrid, 13 de noviembre de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(2) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group B a la tenista ucraniana Elina Svitolina(6) este viernes no antes de las 22:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Elina Svitolina
01/05/2025 Madrid Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 7-5) Elina Svitolina
16/08/2024 Western & Southern Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Elina Svitolina
13/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Elina Svitolina 1-2 (6-4, 1-6, 6-7) Aryna Sabalenka
06/06/2023 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Elina Svitolina 0-2 (4-6, 4-6) Aryna Sabalenka

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Aryna Sabalenka 0-2 (4-6, 0-6) Mirra Andreeva
09/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 7-5) Karolina Muchova
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-3, 4-6, 6-7) Ann Li
04/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 2-0 (6-4, 6-3) Aryna Sabalenka
02/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Renata Zarazua 0-2 (1-6, 3-6) Aryna Sabalenka

Últimos Resultados de Elina Svitolina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Elina Svitolina 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) Karolina Muchova
09/11/2026 WTA Finals, Group B (Round Robin) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-0) Elina Svitolina
16/10/2026 Wuhan Tennis Open (Cuartos de final) Elina Svitolina 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) Sonay Kartal
15/10/2026 Wuhan Tennis Open (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-4) Hanyu Guo
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) Liudmila Samsonova
Contador

Contenido patrocinado