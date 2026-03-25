Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open
Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 25 marzo 2026 23:00
Seguir en

Madrid, 25 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Hailey Baptiste(45) este jueves a las 00:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Qinwen Zheng
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Caty McNally
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Ann Li
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Elena Rybakina
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Linda Noskova

-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (6-3, 6-4) Jelena Ostapenko
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 5-7) Hailey Baptiste
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (6-3, 7-5) Liudmila Samsonova
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (7-5, 6-2) Tatjana Maria
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Elena Rybakina

Contador

Contenido patrocinado