Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Hailey Baptiste(45) este jueves a las 00:00.

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-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Qinwen Zheng 23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Caty McNally 21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Ann Li 15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Elena Rybakina 14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Linda Noskova

-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.