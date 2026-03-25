Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de marzo de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Hailey Baptiste(45) este jueves a las 00:00.
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-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Qinwen Zheng
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Caty McNally
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Ann Li
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Elena Rybakina
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Linda Noskova
-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jelena Ostapenko
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Hailey Baptiste
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Liudmila Samsonova
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Tatjana Maria
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (6-7, 6-2, 2-6)
| Elena Rybakina