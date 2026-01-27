Aryna Sabalenka - Iva Jovic, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Aryna Sabalenka - Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open WTA
Actualizado: martes, 27 enero 2026 0:35
Madrid, 27 de enero de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Estadounidense Iva Jovic(27) este martes a las 01:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) Victoria Mboko
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 7-6) Anastasia Potapova
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-1) Zhuoxuan Bai
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-1) Sarah Rakotomanga
11/01/2026 Brisbane International (Final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Marta Kostyuk

-Últimos Resultados de Iva Jovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Yulia Putintseva 0-2 (0-6, 1-6) Iva Jovic
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 7-6) Jasmine Paolini
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-1, 6-2) Priscilla Hon
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-2, 6-3) Katie Volynets
17/01/2026 Hobart International (Final) Iva Jovic 0-2 (4-6, 4-6) Elisabetta Cocciaretto

