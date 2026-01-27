Aryna Sabalenka - Iva Jovic, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Aryna Sabalenka - Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de enero de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Estadounidense Iva Jovic(27) este martes a las 01:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Victoria Mboko
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Anastasia Potapova
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Zhuoxuan Bai
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Sarah Rakotomanga
|11/01/2026
| Brisbane International (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Marta Kostyuk
-Últimos Resultados de Iva Jovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Yulia Putintseva
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Iva Jovic
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Jasmine Paolini
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Priscilla Hon
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Katie Volynets
|17/01/2026
| Hobart International (Final)
| Iva Jovic
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elisabetta Cocciaretto