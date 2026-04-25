Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista rumana Jaqueline Cristian(33) este sábado a las 20:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Jaqueline Cristian
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Peyton Stearns
|28/03/2026
| Miami Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Coco Gauff
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elena Rybakina
|26/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Hailey Baptiste
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Qinwen Zheng
-Últimos Resultados de Jaqueline Cristian.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 1-2 (6-3, 6-7, 4-6)
| Jaqueline Cristian
|15/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final)
| Katie Boulter
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-1)
| Jaqueline Cristian
|14/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final)
| Sarah Rakotomanga
| 1-2 (6-2, 6-7, 5-7)
| Jaqueline Cristian
|07/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 1-2 (6-4, 1-6, 4-6)
| Tamara Korpatsch
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Jessica Pegula