Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open
Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 25 abril 2026 19:04
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Madrid, 25 de abril de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista rumana Jaqueline Cristian(33) este sábado a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-1) Jaqueline Cristian

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-3) Peyton Stearns
28/03/2026 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Coco Gauff
27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Elena Rybakina
26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Hailey Baptiste
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Qinwen Zheng

-Últimos Resultados de Jaqueline Cristian.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Yulia Starodubtseva 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) Jaqueline Cristian
15/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Katie Boulter 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) Jaqueline Cristian
14/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final) Sarah Rakotomanga 1-2 (6-2, 6-7, 5-7) Jaqueline Cristian
07/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Jaqueline Cristian 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) Tamara Korpatsch
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Jaqueline Cristian 0-2 (4-6, 1-6) Jessica Pegula

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