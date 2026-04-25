Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Madrid Open a la tenista rumana Jaqueline Cristian(33) este sábado a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-1) Jaqueline Cristian

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-3) Peyton Stearns 28/03/2026 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Coco Gauff 27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Elena Rybakina 26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Hailey Baptiste 23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Qinwen Zheng

-Últimos Resultados de Jaqueline Cristian.