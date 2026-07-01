Aryna Sabalenka - McCartney Kessler, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Madrid, 1 de julio de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense McCartney Kessler(57) este miércoles no antes de las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 09/03/2025 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-3) McCartney Kessler

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Teodora Kostovic 20/06/2026 Grass Court Championships (Semifinal) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-6, 0-6) Jessica Pegula 19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) Nikola Bartunkova 17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Ekaterina Alexandrova 03/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-3, 5-7, 0-6) Diana Shnaider

-Últimos Resultados de McCartney Kessler.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Oleksandra Oliynykova 0-2 (0-6, 0-6) McCartney Kessler 25/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final) McCartney Kessler 0-2 (3-6, 1-6) Madison Keys 24/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Octavos de final) McCartney Kessler 2-0 (6-4, 6-3) Anhelina Kalinina 22/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) McCartney Kessler 2-0 (6-3, 7-6) Daria Kasatkina 16/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) McCartney Kessler 0-2 (3-6, 3-6) Katie Volynets

15:50 Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6. 15:36 Aryna Sabalenka se lleva el juego, empatando el partido 6-6. 15:31 McCartney Kessler convierte el punto de juego y domina ahora 6-5. 15:31 Aryna Sabalenka se lleva el juego, empatando el partido 5-5. 15:23 Aryna Sabalenka consigue romper a McCartney Kessler y ahora solo pierde por 4-5. 15:16 Aryna Sabalenka se lleva el juego y ahora cae por 3-5. 15:11 McCartney Kessler convierte el punto de juego y domina ahora 5-2. 15:04 McCartney Kessler rompe el servicio de Aryna Sabalenka, tomando una ventaja de 4-2 en el 2.º set. 15:01 McCartney Kessler convierte el punto de juego y domina ahora 3-2. 14:58 Aryna Sabalenka se lleva el juego, empatando el partido 2-2. 14:53 McCartney Kessler convierte el punto de juego y domina ahora 2-1. 14:52 Aryna Sabalenka se lleva el juego, empatando el partido 1-1. 14:47 McCartney Kessler se lleva el primer juego del 2.º set 14:41 Inicio del segundo set. McCartney Kessler servirá primero. 14:41 Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1. 14:35 Aryna Sabalenka rompe el servicio de McCartney Kessler y se pone 5-1 por delante. 14:31 Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 4-1. 14:25 Aryna Sabalenka rompe el servicio de McCartney Kessler y se pone 3-1 por delante. 14:19 Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 2-1. 14:16 McCartney Kessler gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1. 14:12 Aryna Sabalenka gana el primer juego y domina 1-0