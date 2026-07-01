Aryna Sabalenka - McCartney Kessler, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA
Madrid, 1 de julio de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense McCartney Kessler(57) este miércoles no antes de las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2025
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-3)
| McCartney Kessler
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Teodora Kostovic
|20/06/2026
| Grass Court Championships (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Pegula
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-4)
| Nikola Bartunkova
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ekaterina Alexandrova
|03/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-3, 5-7, 0-6)
| Diana Shnaider
-Últimos Resultados de McCartney Kessler.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Oleksandra Oliynykova
| 0-2 (0-6, 0-6)
| McCartney Kessler
|25/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final)
| McCartney Kessler
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Madison Keys
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| McCartney Kessler
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Anhelina Kalinina
|22/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| McCartney Kessler
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Daria Kasatkina
|16/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| McCartney Kessler
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Katie Volynets
Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-6.
Aryna Sabalenka se lleva el juego, empatando el partido 6-6.
McCartney Kessler convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.
Aryna Sabalenka se lleva el juego, empatando el partido 5-5.
Aryna Sabalenka consigue romper a McCartney Kessler y ahora solo pierde por 4-5.
Aryna Sabalenka se lleva el juego y ahora cae por 3-5.
McCartney Kessler convierte el punto de juego y domina ahora 5-2.
McCartney Kessler rompe el servicio de Aryna Sabalenka, tomando una ventaja de 4-2 en el 2.º set.
McCartney Kessler convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.
Aryna Sabalenka se lleva el juego, empatando el partido 2-2.
McCartney Kessler convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.
Aryna Sabalenka se lleva el juego, empatando el partido 1-1.
McCartney Kessler se lleva el primer juego del 2.º set
Inicio del segundo set. McCartney Kessler servirá primero.
Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1.
Aryna Sabalenka rompe el servicio de McCartney Kessler y se pone 5-1 por delante.
Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 4-1.
Aryna Sabalenka rompe el servicio de McCartney Kessler y se pone 3-1 por delante.
Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 2-1.
McCartney Kessler gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.
Aryna Sabalenka gana el primer juego y domina 1-0
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