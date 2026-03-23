Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de marzo de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open a la tenista China: China Qinwen Zheng(26) este lunes a las 20:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2025
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Qinwen Zheng
|14/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Qinwen Zheng
|26/03/2025
| Miami Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Qinwen Zheng
|02/11/2024
| WTA Finals, Purple Group (Round Robin)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Qinwen Zheng
|13/10/2024
| Wuhan Tennis Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Qinwen Zheng
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Caty McNally
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Ann Li
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Elena Rybakina
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Linda Noskova
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Victoria Mboko
-Últimos Resultados de Qinwen Zheng.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Madison Keys
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Qinwen Zheng
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Sloane Stephens
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Antonia Ruzic
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Qinwen Zheng
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Elena Rybakina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Alycia Parks
| 1-2 (6-7, 6-3, 2-6)
| Qinwen Zheng