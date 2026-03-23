Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 23 marzo 2026 19:00
Madrid, 23 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open a la tenista China: China Qinwen Zheng(26) este lunes a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2025 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-3) Qinwen Zheng
14/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (4-6, 3-6) Qinwen Zheng
26/03/2025 Miami Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 7-5) Qinwen Zheng
02/11/2024 WTA Finals, Purple Group (Round Robin) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Qinwen Zheng
13/10/2024 Wuhan Tennis Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Qinwen Zheng

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Caty McNally
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Ann Li
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Elena Rybakina
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Linda Noskova
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Victoria Mboko

-Últimos Resultados de Qinwen Zheng.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Qinwen Zheng 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Madison Keys
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Qinwen Zheng 2-0 (6-3, 6-2) Sloane Stephens
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Antonia Ruzic 2-0 (6-4, 7-5) Qinwen Zheng
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Elena Rybakina
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Alycia Parks 1-2 (6-7, 6-3, 2-6) Qinwen Zheng

Contenido patrocinado