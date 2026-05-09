Aryna Sabalenka - Sorana Cirstea, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Aryna Sabalenka - Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 13:31
Madrid, 9 de mayo de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista rumana Sorana Cirstea(27) este sábado a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Sorana Cirstea
27/04/2023 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Sorana Cirstea 0-2 (4-6, 3-6) Aryna Sabalenka
29/03/2023 Miami Open (Cuartos de final) Sorana Cirstea 2-0 (6-4, 6-4) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Barbora Krejcikova
28/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 2-6, 6-7) Hailey Baptiste
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Naomi Osaka
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-4) Jaqueline Cristian
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-3) Peyton Stearns

-Últimos Resultados de Sorana Cirstea.

07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Tatjana Maria 0-2 (2-6, 0-6) Sorana Cirstea
26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) Coco Gauff
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Sorana Cirstea 2-0 (6-2, 7-6) Tyra Caterina Grant
18/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Semifinal) Veronika Podrez 0-0 () Sorana Cirstea
17/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final) Anna Bondar 0-2 (6-7, 2-6) Sorana Cirstea

