Aryna Sabalenka - Sorana Cirstea, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Aryna Sabalenka - Sorana Cirstea: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista rumana Sorana Cirstea(27) este sábado a las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Sorana Cirstea
|27/04/2023
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Sorana Cirstea
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Aryna Sabalenka
|29/03/2023
| Miami Open (Cuartos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Barbora Krejcikova
|28/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 2-6, 6-7)
| Hailey Baptiste
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Naomi Osaka
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Jaqueline Cristian
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Peyton Stearns
-Últimos Resultados de Sorana Cirstea.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Tatjana Maria
| 0-2 (2-6, 0-6)
| Sorana Cirstea
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (6-4, 5-7, 1-6)
| Coco Gauff
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Tyra Caterina Grant
|18/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Semifinal)
| Veronika Podrez
| 0-0 ()
| Sorana Cirstea
|17/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final)
| Anna Bondar
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Sorana Cirstea