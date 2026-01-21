Atalanta - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atalanta - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de enero de 2026.
El Atalanta, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el New Balance Arena ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Chelsea, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 32o lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Paris Saint-Germain, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 21
| 7
|2
| Real Madrid
| 15
| 7
|3
| Bayern Munich
| 15
| 6
|4
| Tottenham Hotspur
| 14
| 7
|5
| Paris Saint-Germain
| 13
| 7
|6
| Sporting CP
| 13
| 7
|7
| Manchester City
| 13
| 7
|8
| Atalanta
| 13
| 6
|9
| Inter
| 12
| 7
|10
| Atlético
| 12
| 6
|11
| Liverpool
| 12
| 6
|12
| Borussia Dortmund
| 11
| 7
|13
| Newcastle United
| 10
| 6
|14
| Chelsea
| 10
| 6
|15
| Barcelona
| 10
| 6
|16
| Marseille
| 9
| 6
|17
| Juventus
| 9
| 6
|18
| Galatasaray
| 9
| 6
|19
| Bayer Leverkusen
| 9
| 7
|20
| Monaco
| 9
| 7
|21
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|22
| Olympiacos
| 8
| 7
|23
| SSC Napoli
| 8
| 7
|24
| FC Copenhague
| 8
| 7
|25
| Qarabag FK
| 7
| 6
|26
| Brujas
| 7
| 7
|27
| Bodoe/Glimt
| 6
| 7
|28
| Benfica
| 6
| 6
|29
| Pafos FC
| 6
| 6
|30
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|31
| Ajax
| 6
| 7
|32
| Athletic Bilbao
| 5
| 6
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|34
| Slavia Prague
| 3
| 6
|35
| Villarreal
| 1
| 7
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 7
-Onces iniciales probables.
ATALANTA: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti, Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Ederson, Lorenzo Bernasconi, Charles De Ketelaere, Mario Pasalic, Gianluca Scamacca.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Adama Boiro, Aitor Paredes; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Robert Navarro, Oihan Sancet, Unai Gomez, Gorka Guruzeta.
-Últimos Resultados del Atalanta.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| Atalanta
| 2-1
| Chelsea
|26/11/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 0-3
| Atalanta
|05/11/2025
| Champions
| Marseille
| 0-1
| Atalanta
|22/10/2025
| Champions
| Atalanta
| 0-0
| Slavia Prague
|30/09/2025
| Champions
| Atalanta
| 2-1
| Brujas
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|10/12/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Paris Saint-Germain