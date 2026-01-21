Atalanta - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atalanta - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions
Onces Iniciales probables: Atalanta - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 16:02
Seguir en

Madrid, 21 de enero de 2026.

El Atalanta, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el New Balance Arena ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Chelsea, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 32o lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Paris Saint-Germain, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 21 7
2 Real Madrid 15 7
3 Bayern Munich 15 6
4 Tottenham Hotspur 14 7
5 Paris Saint-Germain 13 7
6 Sporting CP 13 7
7 Manchester City 13 7
8 Atalanta 13 6
9 Inter 12 7
10 Atlético 12 6
11 Liverpool 12 6
12 Borussia Dortmund 11 7
13 Newcastle United 10 6
14 Chelsea 10 6
15 Barcelona 10 6
16 Marseille 9 6
17 Juventus 9 6
18 Galatasaray 9 6
19 Bayer Leverkusen 9 7
20 Monaco 9 7
21 PSV Eindhoven 8 6
22 Olympiacos 8 7
23 SSC Napoli 8 7
24 FC Copenhague 8 7
25 Qarabag FK 7 6
26 Brujas 7 7
27 Bodoe/Glimt 6 7
28 Benfica 6 6
29 Pafos FC 6 6
30 Union St.Gilloise 6 6
31 Ajax 6 7
32 Athletic Bilbao 5 6
33 Eintracht Frankfurt 4 6
34 Slavia Prague 3 6
35 Villarreal 1 7
36 Kairat Almaty 1 7

-Onces iniciales probables.
ATALANTA: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti, Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Ederson, Lorenzo Bernasconi, Charles De Ketelaere, Mario Pasalic, Gianluca Scamacca.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Adama Boiro, Aitor Paredes; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Robert Navarro, Oihan Sancet, Unai Gomez, Gorka Guruzeta.

-Últimos Resultados del Atalanta.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions Atalanta 2-1 Chelsea
26/11/2025 Champions Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta
05/11/2025 Champions Marseille 0-1 Atalanta
22/10/2025 Champions Atalanta 0-0 Slavia Prague
30/09/2025 Champions Atalanta 2-1 Brujas

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao
22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
10/12/2025 Champions Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain

Contador

Contenido patrocinado