Athletic de Bilbao - Arsenal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 16 de septiembre de 2025.
El Athletic, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions League en el San Mames ante el Arsenal este martes a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Arsenal ocupa el segundo lugar, llega tras en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Ajax
| 0
| 0
|2
| Arsenal
| 0
| 0
|3
| Atalanta
| 0
| 0
|4
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|5
| Atlético
| 0
| 0
|6
| Barcelona
| 0
| 0
|7
| Bayer Leverkusen
| 0
| 0
|8
| Bayern Munich
| 0
| 0
|9
| Benfica
| 0
| 0
|10
| Bodoe/Glimt
| 0
| 0
|11
| Borussia Dortmund
| 0
| 0
|12
| Chelsea
| 0
| 0
|13
| Club Brugge
| 0
| 0
|14
| Eintracht Frankfurt
| 0
| 0
|15
| FC Koebenhavn
| 0
| 0
|16
| Galatasaray
| 0
| 0
|17
| Inter
| 0
| 0
|18
| Juventus
| 0
| 0
|19
| Kairat Almaty
| 0
| 0
|20
| Liverpool
| 0
| 0
|21
| Manchester City
| 0
| 0
|22
| Marseille
| 0
| 0
|23
| Monaco
| 0
| 0
|24
| Newcastle United
| 0
| 0
|25
| Olympiacos
| 0
| 0
|26
| PSV Eindhoven
| 0
| 0
|27
| Pafos FC
| 0
| 0
|28
| Paris Saint-Germain
| 0
| 0
|29
| Qarabag FK
| 0
| 0
|30
| Real Madrid
| 0
| 0
|31
| SSC Napoli
| 0
| 0
|32
| Slavia Prague
| 0
| 0
|33
| Sporting CP
| 0
| 0
|34
| Tottenham Hotspur
| 0
| 0
|35
| Union St.Gilloise
| 0
| 0
|36
| Villarreal
| 0
| 0
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Mikel Vesga, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Robert Navarro, Alex Berenguer.
ARSENAL: David Raya; Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori; Mikel Merino, Declan Rice, Martin Zubimendi; Noni Madueke, Viktor Gyoekeres, Eberechi Eze.
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Arsenal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/05/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 2-1
| Arsenal
|29/04/2025
| Champions
| Arsenal
| 0-1
| Paris Saint-Germain
|16/04/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Arsenal
|08/04/2025
| Champions
| Arsenal
| 3-0
| Real Madrid
|12/03/2025
| Champions
| Arsenal
| 2-2
| PSV Eindhoven