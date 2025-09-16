Athletic de Bilbao - Arsenal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Arsenal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions League
martes, 16 septiembre 2025 17:58

Madrid, 16 de septiembre de 2025.

El Athletic, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions League en el San Mames ante el Arsenal este martes a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Arsenal ocupa el segundo lugar, llega tras en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Ajax 0 0
2 Arsenal 0 0
3 Atalanta 0 0
4 Athletic Bilbao 0 0
5 Atlético 0 0
6 Barcelona 0 0
7 Bayer Leverkusen 0 0
8 Bayern Munich 0 0
9 Benfica 0 0
10 Bodoe/Glimt 0 0
11 Borussia Dortmund 0 0
12 Chelsea 0 0
13 Club Brugge 0 0
14 Eintracht Frankfurt 0 0
15 FC Koebenhavn 0 0
16 Galatasaray 0 0
17 Inter 0 0
18 Juventus 0 0
19 Kairat Almaty 0 0
20 Liverpool 0 0
21 Manchester City 0 0
22 Marseille 0 0
23 Monaco 0 0
24 Newcastle United 0 0
25 Olympiacos 0 0
26 PSV Eindhoven 0 0
27 Pafos FC 0 0
28 Paris Saint-Germain 0 0
29 Qarabag FK 0 0
30 Real Madrid 0 0
31 SSC Napoli 0 0
32 Slavia Prague 0 0
33 Sporting CP 0 0
34 Tottenham Hotspur 0 0
35 Union St.Gilloise 0 0
36 Villarreal 0 0

-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Mikel Vesga, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Robert Navarro, Alex Berenguer.
ARSENAL: David Raya; Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori; Mikel Merino, Declan Rice, Martin Zubimendi; Noni Madueke, Viktor Gyoekeres, Eberechi Eze.

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao
25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo
17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla
25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Arsenal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 2-1 Arsenal
29/04/2025 Champions Arsenal 0-1 Paris Saint-Germain
16/04/2025 Champions Real Madrid 1-2 Arsenal
08/04/2025 Champions Arsenal 3-0 Real Madrid
12/03/2025 Champions Arsenal 2-2 PSV Eindhoven

