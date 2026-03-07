Athletic de Bilbao - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 7 de marzo de 2026.

El Athletic, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Barcelona este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 64 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 51 26 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 43 26 6 Conference League Celta 40 27 9 Permanencia Athletic Bilbao 35 26 18 Descenso Mallorca 24 26 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 26

-Onces iniciales probables.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Jesus Areso, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Mikel Vesga, Oihan Sancet, Unai Gomez, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Gerard Martin; Marc Casado, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Dani Olmo, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 24/08/2024 LaLiga Barcelona 2-1 Athletic Bilbao 03/03/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Barcelona 22/10/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Barcelona.