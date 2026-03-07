Athletic de Bilbao - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
El Athletic, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Barcelona este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 4 - 1 cosechada en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 64 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|9
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 35
| 26
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 26
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Jesus Areso, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Mikel Vesga, Oihan Sancet, Unai Gomez, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Gerard Martin; Marc Casado, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Dani Olmo, Ferran Torres.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|24/08/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Athletic Bilbao
|03/03/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Barcelona
|22/10/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Athletic Bilbao
|20/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Elche
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Villarreal
|22/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Levante
|16/02/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Barcelona
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona