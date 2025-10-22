Athletic de Bilbao - FK Qarabag, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 22 de octubre de 2025.
El Athletic, situado en la 35a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el San Mames ante el FK Qarabag este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Borussia Dortmund, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el FK Qarabag ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el FC Koebenhavn, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
FK QARABAG: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina, Elvin Jafarquliyev; Pedro Bicalho, Kady Malinowski, Camilo Duran, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir, Nariman Akhundzade.
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
-Últimos Resultados del FK Qarabag.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Qarabag FK
| 2-0
| FC Koebenhavn
|16/09/2025
| Champions
| Benfica
| 2-3
| Qarabag FK