Athletic de Bilbao - FK Qarabag, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 22 de octubre de 2025.

###WidgetCompleto###

El Athletic, situado en la 35a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el San Mames ante el FK Qarabag este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Borussia Dortmund, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el FK Qarabag ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el FC Koebenhavn, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

FK QARABAG: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina, Elvin Jafarquliyev; Pedro Bicalho, Kady Malinowski, Camilo Duran, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir, Nariman Akhundzade.

###WidgetComentarios###

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona

-Últimos Resultados del FK Qarabag.