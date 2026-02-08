Athletic de Bilbao - Levante, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de febrero de 2026.

El Athletic, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 23 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Levante este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Levante ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Gorka Guruzeta, Nico Williams, Nico Serrano, Inaki Williams.

LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente, Alan Matturro, Manuel Sanchez; Ugo Raghouber, Pablo Martinez, Carlos Alvarez, Ivan Romero, Kareem Tunde, Etta Eyong.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao 21/01/2026 Champions Atalanta 2-3 Athletic Bilbao 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Levante.