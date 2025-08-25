Athletic de Bilbao - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 25 de agosto de 2025.

El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Rayo este lunes a las 19:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria de 1 - 3 cosechada contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Alex Berenguer, Nico Williams, Maroan Sannadi.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria; Isi Palazon, Unai Lopez, Pathe Ciss, Alvaro Garcia; Jorge de Frutos, Pedro Diaz.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/04/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Rayo 01/12/2024 LaLiga Rayo 1-2 Athletic Bilbao 25/05/2024 LaLiga Rayo 0-1 Athletic Bilbao 02/12/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Rayo 05/03/2023 LaLiga Rayo 0-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao 15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés

-Últimos Resultados del Rayo.