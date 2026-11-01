Athletic de Bilbao - Real Sociedad, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de noviembre de 2026.

El Athletic, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante Real Sociedad este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 0 como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Sociedad ocupa el quinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada como local contra Levante, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Daniel Vivian, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte; Benat Gerenabarrena, Alex Berenguer, Inaki Williams, Peio Canales, Nico Williams, Maroan Sannadi.REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Mamadou Sarr, Sergio Gomez, Jon Martin; Ander Barrenetxea, Jon Gorrotxategi, Luka Sucic, Goncalo Guedes, Carlos Soler, Mikel Oyarzabal.

Últimos enfrentamientos directos

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Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe 21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao 17/10/2026 LaLiga Valencia 0-0 Athletic Bilbao 19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés 12/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Elche

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